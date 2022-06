Bankly oferece vagas para diversas áreas

A Bankly, solução de banking as a service, está oferecendo vagas para diversas áreas, como: tecnologia, compliance, finanças, produtos e dados. Ao todo, são mais de 50 postos de trabalho para cargos de todos os níveis, de estágio até coordenação, com chances para atuação presencial em São Paulo, ou remota.

Dentre as oportunidades, destacam-se as funções de Analista de PLD PL, Customer Experience Assistant, Pessoa Analista SRE/ DevOps Junior, Pessoa Analista SRE/ DevOps Pleno, Pessoa Analista SRE/ DevOps Sênior, Pessoa Cientista de Dados Sênior, Pessoa Coordenadora de Cartões, Pessoa Desenvolvedora Mobile Sênior – Android, Pessoa Engenheira de Dados Sênior, Pessoa Engenheira de Software Pleno Backend – Node.js, Pessoa Engenheira de Software Sênior Backend Node.js, Pessoa Engenheira de Software Sênior Backend, Pessoa Engenheira de Software Sênior | Squad SDK – IOS, Pessoa Especialista SRE/ DevOps e Pessoa Tech Lead – Back End.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada. A empresa oferece salário compatível com o mercado e uma série de benefícios, como assistência médica (Sulamérica) e odontológica (Porto Seguro), cartão Flex Swile (vale refeição ou alimentação), desconto em academias (TotalPass), desconto em sessões de terapia e coaching (Zenklub), condições especiais em viagens (Allpoints), clube de descontos NewValue com ofertas em diversas lojas, seguro de vida, bônus anual de acordo com o atingimento de metas da empresa, vale transporte, dress code casual, avaliação de desempenho e desenvolvimento semestral, reunião semanal para compartilharmos resultados e evoluções da empresa e day off no mês do aniversário.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar o site https://acessoteamexperience.gupy.io/ para conferir a lista completa de vagas disponíveis e cadastrar o currículo na posição desejada.