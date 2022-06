Você já parou para pensar nos benefícios de participar dos eventos informais da empresa? Se ainda não, este é um bom momento para descobrir todas as vantagens por trás desse tipo de atividade.

Afinal, o momento informal pode ser relevante para estreitar laços, permitir que você aprenda um pouco mais sobre a dinâmica do grupo e, assim, possa se desenvolver profissionalmente. A seguir damos esses e outros detalhes. Confira!

Benefícios de participar dos eventos informais da empresa

São diversos os benefícios de participar dos eventos informais da empresa. Quando você se propõe enxergá-los, pode perceber com mais clareza. Por isso, acompanhe a lista abaixo e veja como esses eventos podem ser relevantes para você:

1. Integração com a cultura do time

É fato que apostar em eventos informais com o time pode ser uma excelente maneira de garantir mais integração com os membros. Afinal, você estará em um momento descontraído, que garante boas conversas, risadas e uma troca de ideias bastante relevante. Então, por que desperdiçar esse momento, especialmente quando se trata de um novo emprego?

Aproveitar esses momentos é muito rico. Você pode conhecer as pessoas por outros pontos de vista, além de fazer com que você entenda melhor a cultura da empresa. É claro que os eventos informais não são feitos para ficarmos discutindo coisas do trabalho, mas é possível absorver muitos conhecimentos dessa forma.

2. Melhora nos relacionamentos interpessoais

Os relacionamentos interpessoais no trabalho são um alicerce em nossos dias. Por meio deles conseguimos apoio, aprendemos, recebemos direcionamentos e nos sentimos parte de um “todo”.

Sendo assim, um dos benefícios de participar dos eventos informais da empresa é justamente fazer com que esses relacionamentos sejam mais nutridos. Você terá um tempo extra para conhecer os seus colegas e, concomitantemente, apresentar quem você é, criando laços relevantes para a sua jornada profissional.

3. Aflora o sentimento de equipe

O sentimento de equipe também pode ser muito bem aflorado nos eventos informais. As pessoas perceberão que você gosta de fazer parte do grupo, e isso pode criar uma proximidade ainda maior entre todos vocês.

Afinal, querendo ou não, se uma pessoa nunca interage com os colegas, em nenhum momento, como será possível construir um sentimento de equipe, de fato? Pois é… Pode ser mais difícil construir essa imagem quando se nega qualquer tipo de interação e participação em situações conjuntas. Fique atento a isso.

4. Mostra interesse pela corporação

Por fim, um dos principais benefícios de participar dos eventos informais da empresa é que você demonstra um certo interesse pela corporação. Obviamente, não são os eventos informais que ditam se você é interessado pelo trabalho ou não. Porém, participar desse tipo de evento pode sim servir de base para a imagem profissional engajada e focada em fazer parte de um time completo.

Sendo assim, se você está buscando lapidar a sua imagem profissional e quer construir uma visão de interesse e foco no trabalho, por que não aproveitar esses momentos em conjunto? 🙂

Faça isso por você. Conheça as outras pessoas e fortaleça laços relevantes para si.