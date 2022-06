A Bernoulli Educação, grupo educacional de grande influência, divulga novas vagas para ocupações direcionadas a trabalhadores de todo o Brasil. A empresa deseja profissionais esforçados e capacitados que estejam dispostos a exercer as funções requisitadas. Confira, a seguir, os detalhes sobre os empregos disponíveis.

Bernoulli Educação abre vagas de emprego pelo país

As oportunidades que estão disponíveis pela Bernoulli Educação são direcionadas para trabalhadores com escolaridade, completa ou em andamento, em nível médio, técnico e/ou superior e com experiência e capacitação para as áreas de Marketing, Pedagogia, Contabilidade, entre outras.

Consulte as vagas disponibilizadas e seu local de exercício, na lista a seguir, segundo informações do site Vagas.com:

Anal. De Branding (Todo o Brasil);

Anal. De Marketing (Belo Horizonte / MG);

Coord. De Growth (Belo Horizonte / MG);

Anal. De Inteligência de Mercado (Belo Horizonte / MG);

Coord. Comercial (Belo Horizonte / MG);

Assist. de Marketing (Belo Horizonte / MG);

Anal. Pedagógico Bilíngue (Belo Horizonte / MG);

Assist. Fiscal Temporário (Belo Horizonte / MG);

Anal. De Qualidade (Belo Horizonte / MG).

Como se candidatar

Aos interessados nas vagas disponibilizadas pela Bernoulli Educação, é preciso concluir a inscrição através do link de participação.

Os salários são compatíveis com o mercado, além de que a empresa confere vantagens adicionais como assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição, além de programa de treinamentos, café da manhã e convênio com companhias parceiras.

