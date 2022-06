Besni divulga NOVOS empregos; veja os cargos

A Besni, instituição do ramo varejista, publicou recentemente novas oportunidades de trabalho. A empresa estabelece alguns requisitos necessários para que seja possível concorrer às vagas, no entanto, oferece também alguns benefícios para seus colaboradores. Confira a seguir.

Besni anuncia novas vagas de trabalho para o país

A Besni está em atuação no mercado varejista no ramo da moda há mais de quarenta anos. Atualmente, é uma das maiores na cadeia varejista do estado de São Paulo, onde sua missão é continuar atendendo com qualidade, ofertando produtos de excelência que atendam aos mais variados públicos.

A instituição oferece para seus colaboradores, benefícios como assistência médica, plano odontológico, vale refeição e auxílio transporte. A empresa anunciou por meio da plataforma InfoJobs, novas oportunidades, veja abaixo:

Operador de Cobrança Jr (São Paulo);

Auxiliar de Loja – ABC Paulista (São Paulo);

Auxiliar de Loja (Guarulhos);

Atendente de Crédito Caixa (São Paulo);

Analista de E-Commerce (São Paulo);

Auxiliar de Lojas – Todas as regiões de São Paulo

Auxiliar de CD Qualidade (São Paulo);

Atendente de Crédito Caixa – Shopping Tatuapé (São Paulo).

Como realizar a candidatura

Todas as oportunidades divulgadas pela Besni, possuem tempo determinado para que seja possível realizar o cadastro e concorrer a uma vaga na empresa. O regime de contratação é o estabelecido pela CLT e todas as funções requerem qualificações para que o candidato esteja apto ao cargo. Acesse o link de participação para conferir as vagas ofertadas e para realizar o cadastro de seu currículo.

