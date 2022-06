Quem já teve qualquer interesse por apostas esportivascertamente já ouviu falar na Betsson. Há vários anos, este é um dos nomes de maior destaque no ramo. Mas será que esse destaque é por motivos positivos ou negativos?

Será que a casa é qualificada? Será que ela atende às suas necessidades? E, principalmente, a Betsson é confiável?

Para descobrir as respostas a estas e outras perguntas, é só seguir comigo. Vamos lá?

Como determinar se a Betsson é confiável?

Há várias formas de verificar a confiabilidade de um site de apostas. A primeira delas é pesquisar sobre sua origem e histórico. Mas não será necessário realizar esta pesquisa: nós já fizemos para você.

A Betsson nasceu na Suécia em 1963. Isso mesmo, você leu corretamente: em 63, há mais de 50 anos. Mas como isso é possível, se nessa época nem havia como apostar online?

Acontece que, originalmente, a Betsson era uma empresa de máquinas caça-níqueis. Posteriormente, passou trabalhar com apostas esportivas em sedes físicas. Até que, no início dos anos 2000, iniciou sua operação online.

Atualmente, o grupo conta com quase 2 mil funcionários e várias marcas. Ou seja, no primeiro critério, a Betsson tira nota 10. Mas ainda há outros aspectos que devemos analisar: a licença de jogo e as ocorrências no Reclame Aqui.

Betsson Reclame Aqui

Caso você não conheça, o Reclame Aqui é um site de mediação entre consumidores e empresas. O cliente descreve seu problema e a empresa se manifesta para apresentar soluções – ou não.

Algumas marcas ignoram totalmente este canal. Outras até estão presentes nele, mas têm baixos índices de resolução de problemas. Mas a Betsson não tem nenhum desses problemas.

A empresa não apenas está presente no Reclame Aqui como também leva muito a sério esta ferramenta. Sua reputação é positiva e, seu índice de resolução de problemas, em torno de 90%.

Sem dúvida, a conclusão sobre a Betsson Reclame Aqui é bastante positiva.

Betsson Malta Gaming Authority

Quanto à licença de jogo, as notícias são as melhores possíveis. A Betsson é licenciada pela Malta GamingAuthority, a principal instituição reguladora do mundo. Ter o selo da MGA é garantia de seriedade e confiabilidade.

A MGA faz exigências muito rígidas para conceder sua licença a alguma casa de apostas como por exemplo Betboo. Ela também fiscaliza constantemente as marcas que licenciou para se assegurar que as regras continuem sendo cumpridas.

A Betsson é licenciada pela Malta Gaming Authority desde 2004. A casa conta com as seguintes licenças:

– (LGA) (LN176/2004);

– LGA/CL3/566/2009;

– LGA/CL1/587/2009;

– LGA/CL1/566/2009;

– LGA/CL3/183/2004;

– LGA/CL2/183/2004;

– e LGA/CL1/183/2004.

Resumindo, a Betsson é 100% confiável. Ela pode ser considerada, tranquilamente, uma das casas de apostas mais seguras e confiáveis do mundo.

Betsson: segurança e tradição em apostas esportivas

Aposta Betsson: o que mais preciso saber?

O primeiro e mais importante passo você já cumpriu: ter certeza de que está utilizando um site sério e seguro. O passo seguinte é analisar os atributos da casa. Confira, a seguir, alguns dos principais.

Betsson app

Pra surpresa de poucos, a Betsson manda muito bem no mobile. Primeiramente ter desenvolvido um app Betssonespecífico para casa sistema operacional. Existe um app da Betssons para Android e outro para iOS.

Só isso já é o suficiente para colocar a casa acima da média neste quesito. Mas se você não quiser baixar aplicativo Betsson, tudo bem. O site é totalmente responsivo e adaptado para a navegação mobile.

Seja através dos apps ou do site, todas as opções existentes no desktop também estão disponíveis no mobile. Ótimo, não é mesmo?

Bonus Betsson

A aposta esportiva Betsson oferece dois tipos de bônus. O primeiro é o famoso e tradicional bônus Betsson de boas-vindas. E, no caso da Betsson, o valor fica bastante acima da média do mercado.

A casa dobra o valor do seu primeiro depósito até o limite de € 100. Isso mesmo, não são 100 Reais, e sim 100 Euros. Ou o correspondente na moeda que você utilizar, é lógico. O importante é que a cifra é bem alta, né?

E o segundo é a aposta gratis betsson. Ao se tornar cliente da casa, você poderá fazer uma aposta de até € 10 sem utilizar seu dinheiro.

Se errar, nem 1 centavo sequer será descontado da sua conta. Se acertar, poderá embolsar todo lucro. Lembrando que, novamente, o limite é em Euros, e não em Reais. Ou seja, novamente, bem acima da méda.

Suporte Betsson

Segundo o site apostasfc.com, principal portal sobre apostas do Brasil:

“A Betsson segue sendo boa surpresa e se revela completamente adaptada para o apostador brasileiro no quesito ajuda e suporte. A versão brasileira do site oferece chat on line em português diariamente, com exceção dos finais de semana”

Entretanto, o chat fica disponível apenas das 7h às 15h30. Também há um formulário para atendimento por e-mail das 6h às 16h, de segunda a sexta. Este método é muito ágil, e a resposta chega em, no máximo, 1 dia útil.

As duas formas de suporte funcionam muito bem e costumam resolver qualquer dificuldade. Assim como o BetssonReclame Aqui, que presta um ótimo serviço.

Afinal de contas, a Betsson vale a pena?

Sim, e muito! A Betsson é, com folga, uma das maiores e melhores casas de apostas do mundo. Por isso, se você está procurando um site para apostar, encontrou uma excelente opção.

Então crie sua conta na Betsson, resgate seu bônus de boas-vindas e aproveite sua free bet. É sua oportunidade de começar a apostar – e ganhar! – ainda hoje. Boas apostas!

Aposte na Betsson com € 100 de bônus