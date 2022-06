Brasil é a décima economia do mundo após subir algumas posições no ranking

A situação do Brasil no fim de 2021 não era das melhores. A pandemia causou estragos na área da saúde e também na economia do mundo todo. No nosso país, podemos observar o aumento da inflação e do desemprego. Mas, a situação lentamente está mudando. Ademais, em 2022, o Brasil é a décima economia do mundo de acordo com o ranking Austin Rating e a estimativa é de que suba ainda alguns degraus. Saiba mais na matéria dessa quinta-feira (09) do Notícias Concursos.

Cada região do planeta sofreu e ainda sofre os impactos de forma diferente. A maneira como cada governo lidou com a economia tem refletido até agora mesmo com o fim do estado de calamidade pública. No final do ano passado nossa economia se encontrava na décima terceira posição do ranking. Mas, de acordo com a instituição responsável pela apuração, em 2022, o Brasil é a décima economia do mundo.

O Brasil é a décima economia do mundo, mas, o que isso significa para os brasileiros?

A economia vem se recuperando lentamente depois do isolamento gerado pela Covid. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou na quarta-feira passada (02) que a economia cresceu cerca de 1% no primeiro trimestre do ano.

Se comparado anualmente, o crescimento foi de 1,7% . De acordo com o site do IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) é caracterizado pelo somatório de tudo produzido no país (bens e serviços) em certo período de tempo.

Com o aumento do PIB, o país sobe no ranking das maiores economias mundiais. A melhora desse índice demonstra que o país está produzindo e consumindo mais, e dessa forma, são gerados mais empregos e, consequentemente, a economia crescendo.

Economias mundiais à frente do Brasil

O país que lidera o ranking é os EUA, com PIB de 25,35 trilhões, seguido da China, com 19,9 trilhões. Depois disso vem o Japão, Alemanha, Índia, Reino Unido, França, Canadá, Itália e, finalmente, o Brasil, na décima posição. A Rússia vem logo atrás, na 11° posição, com PIB de 1,83 trilhões.

Com os incentivos fiscais como concessão de crédito a empresários, liberação de valores como FGTS, aumento de benefícios para a população, a previsão é que a economia continue melhorando lentamente. Atualmente, o Brasil é a décima economia do mundo, restando esperar para ver sua posição no segundo trimestre do ano de 2022.

