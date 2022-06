Cadáver de motociclista é encontrado em córrego

O corpo de um homem foi encontrado em um córrego, no bairro de Bebedouro, na região da orla lagunar de Maceió. Não há informações sobre a identidade da vítima. De acordo com a Polícia Militar, o fato foi registrado na manhã deste sábado (4). O corpo da vítima foi encontrado com marca de um disparo…

De acordo com a Polícia Militar, o fato foi registrado na manhã deste sábado (4). O corpo da vítima foi encontrado com marca de um disparo de arma de fogo na cabeça.

Segundo a PM o homem estava vestindo um colete com reflexo, comumente usado por motociclistas e ainda estava com capacete. Não há informações sobre a autoria e motivação do crime.

O corpo do motociclista foi periciado e recolhido por equipes pertencentes aos institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML). O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).