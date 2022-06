Caixa confirma 5 pagamentos de R$400 do Auxílio Brasil nesta semana

Nesta semana, o Governo Federal deverá seguir com os pagamentos da oitava rodada do seu Auxílio Brasil. Desde já, os repasses foram retomados na última sexta-feira (17/06) e um grupo já conta com o dinheiro em mãos.

Antes de mais nada, é importante confirmar que a partir de agora, o Ministério da Cidadania libera o benefício para mais cinco grupos no decorrer dos próximos dias.

Confira o calendário desta semana de junho logo abaixo:

Segunda-feira (20) – Usuários que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) final 2

Terça-feira (21) – Usuários que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) final 3

Quarta-feira (22) – Usuários que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) final 4

Quinta-feira (23) – Usuários que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) final 5

Sexta-feira (24) – Usuários que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) final 6

Pagamento do 14º salário do INSS tem novo avanço; veja quem pode receber

Dinheiro já pode ser movimentado

Desse modo, as pessoas que têm o NIS final 1 já podem movimentar o dinheiro da oitava rodada do benefício. Nesse sentido, o Ministério da Cidadania explica que a pasta libera a quantia através do aplicativo do Caixa Tem. Por lá, o cidadão pode usar o saldo para pagar dívidas, realizar transações, compras e até mesmo saques através de um código gerado pelo aplicativo.

Mais de 56 mil brasileiros passaram a fazer parte da folha de pagamentos do Auxílio Brasil no mês passado. A princípio, os dados foram divulgados oficialmente pelo Ministério da Cidadania. Com a nova elevação, estima-se que pouco mais de 18,1 milhões de pessoas entraram no benefício neste último mês.

Em abril, o Ministério da Cidadania aponta que exatamente 18.063.021 indivíduos receberam o dinheiro do Auxílio Brasil. No fim de maio, o número total de pessoas aptas ao recebimento subiu para a casa dos 18.119.192. A pasta afirma que se trata de mais um recorde de recebimento dentro da história do programa.

No entanto, o fato é que mesmo com o aumento, o Governo Federal ainda não conseguiu zerar a fila de espera para entrada no benefício. Dados de março divulgados pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM) apontam que pouco mais de 1,3 milhão de brasileiros ainda aguardam por uma vaga no benefício.

Confira abaixo o calendário completo de pagamentos da parcela do Auxílio Brasil

17 de junho: NIS final 1

20 de junho: NIS final 2

21 de junho: NIS final 3

22 de junho: NIS final 4

23 de junho: NIS final 5

24 de junho: NIS final 6

27 de junho: NIS final 7

28 de junho: NIS final 8

29 de junho: NIS final 9

30 de junho: NIS final 0

A princípio, o benefício é pago para famílias em situação de extrema pobreza. Famílias em situação de pobreza também podem receber, desde que tenham, entre seus membros, gestantes ou pessoas com menos de 21 anos.

WhatsApp agora permite esconder seu status e foto de contatos

Por fim, é importante salientar que as famílias em situação de extrema pobreza são aquelas que possuem renda familiar mensal per capita de até R$ 105. As em situação de pobreza têm renda familiar mensal per capita entre R$ 105,01 e R$ 210.