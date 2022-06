CAIXA paga apenas um lote do FGTS de até R$ 1.000 nesta semana

Os trabalhadores nascidos em novembro poderão, a partir desta semana, realizar o saque extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) de até R$1 mil.

Segundo o calendário divulgado pelo FGTS, as liberações ocorrem de maneira escalonada, de acordo com o mês de nascimento do trabalhador.

Nesta semana, cerca de 3 milhões de trabalhadores nascidos em novembro terão o dinheiro liberado nesta quarta-feira (08/06).

De acordo com informações da Caixa Econômica Federal, nesta semana serão liberados em torno de R$ 2,5 bilhões pelo governo federal, de um total de R$ 30 bilhões direcionados ao saque extraordinário.

Até agora, os trabalhadores nascidos entre janeiro e julho já tiveram os recursos liberados em datas anteriores. A retirada dos valores será possível até o dia 15 de dezembro.

Como pedir o saque?

A princípio, não será necessário solicitar o saque, isso porque, o dinheiro vai ser disponibilizado automaticamente na conta do trabalhador no Caixa Tem. Todavia, caso o beneficiário não tenha uma conta no aplicativo, a Caixa Econômica abrirá uma em nome do trabalhador.

Em contrapartida, nos casos em que o trabalhador esteja com os dados incompletos junto ao Fundo de Garantia, será necessário acessar o aplicativo do órgão para completar as informações e pedir a liberação dos recursos. Veja como realizar o procedimento:

Acesse o aplicativo do FGTS, disponível para Android e iOS; Caso o sistema informe a necessidade de solicitar o saque, toque sobre a opção “Solicitar saque”, no botão laranja; Feito isto, clique em “Confirmar” para autorizar a abertura de conta poupança social da Caixa em seu nome. Essa é a única opção para receber os recursos do FGTS; Por fim, na sequência, aparecerá a seguinte mensagem: “A Caixa irá processar a solicitação e caso esteja tudo certo, o valor será creditado em sua conta”.

Regras de saque do FGTS extraordinário de até R$1 mil

Antes de mais nada, de acordo com as regras de saque do FGTS, o usuário deve se enquadrar nas seguintes condições:

Possuir saldo em conta ativa (relacionada ao emprego atual) do FGTS;

Possuir saldo em alguma conta inativa (referente a empregos anteriores) do FGTS;

Não possuir saldo bloqueado em operações de crédito, a exemplo da antecipação do saque-aniversário.

Ademais, os interessados poderão verificar se há algum saldo em conta para sacar, podem realizar a consulta através do aplicativo próprio do FGTS.

Assim, o trabalhador deverá consultar fora dos meios digitais, indo pessoalmente à uma agência da Caixa.

Calendário do novo saque do FGTS

A princípio, veja os pagamentos de junho:

08 de junho: aniversariantes de novembro

15 de junho: nascidos em dezembro