CAIXA paga auxílio de R$453 nos próximos dias; veja o calendário

Os pagamentos do auxílio de R$453 voltarão pela Caixa Econômica Federal. Inicialmente, é importante destacar que o valor do benefício é referente a combinação de dois benefícios, tanto o Auxílio Brasil de R$400 quanto o Vale-Gás Nacional, que tem o valor atual de R$53.

A Caixa confirmou que os pagamentos do Auxílio de R$453 serão concedidos nos próximos dias, a partir do dia 17 de junho.

Antes de mais nada, o pagamento do Auxílio de R$453 é liberado conforme o fim do Número de Inscrição Social (NIS). Em abril, os pagamentos foram feitos para milhares de pessoas. Atualmente, a expectativa é que o benefício conjunto retorne agora em junho, conforme informações oficiais do Governo.

O calendário oficial de pagamentos referente ao mês de junho já foi liberado. Veja:

17 de junho: NIS final 1

20 de junho: NIS final 2

21 de junho: NIS final 3

22 de junho: NIS final 4

23 de junho: NIS final 5

24 de junho: NIS final 6

27 de junho: NIS final 7

28 de junho: NIS final 8

29 de junho: NIS final 9

30 de junho: NIS final 0

Segundo informa o Ministério da Cidadania, aproximadamente 18 milhões de brasileiros possuem direito ao recebimento do Auxílio Brasil, enquanto no Vale-Gás, cerca de 6 milhões estão aptos a sacar o recurso.

Quem pode receber o auxílio de R$453?

No mínimo, 6 milhões de pessoas foram beneficiadas com o auxílio de R$ 453 em junho. Esses foram os brasileiros que vão acumular tanto o Auxílio Brasil de R$400 quanto o Vale-Gás Nacional de R$53.

É importante destacar que não há lei que impeça o recebimento dos dois benefícios ao mesmo tempo, isto é, o Governo Federal confirmou que o auxílio total pode ser de até R$453.

Para os cidadãos que fazem parte dos dois programas, o recebimento vai somar R$ 453. O patamar do vale-gás, teve um aumento em relação ao último pagamento, uma vez que em abril o valor pago foi de R$51.

Não há nada que o cidadão possa fazer para conseguir receber os dois benefícios ao mesmo tempo. De acordo com o Ministério da Cidadania, o processo de seleção dos programas acontece de maneira automática através do Cadúnico.

Pagamentos

De acordo com as regras estabelecidas para o programa, podem receber o Auxílio Brasil as pessoas que estão no Cadúnico com um perfil ativo. Além disso, é preciso respeitar os limites de renda. Cidadãos em situação de pobreza ou de extrema pobreza podem receber.

Quem recebe uma renda per capita de até R$ 105 tem direito de receber esse dinheiro direto. Quem recebe entre R$ 106 e R$ 210 também pode receber. Todavia, neste caso, é preciso morar com pelo menos uma gestante ou um menor de 21 anos de idade.

No vale-gás nacional, as regras são basicamente as mesmas. Aqui, também é preciso ter um perfil ativo no Cadúnico. Além disso, é importante respeitar as normas dos limites de renda do programa.

Têm direito ao benefício aquelas pessoas que possuem uma renda per capita de até meio salário mínimo. Para este ano de 2022, o valor é de R$ 606, uma vez que o salário mínimo de 2022 está fixado no valor de R$1.212.

Recentemente, o Governo Federal baixou um decreto afirmando que todas as pessoas que estão no Auxílio Brasil terão prioridade no recebimento do vale-gás nacional. Foram justamente aquelas que possuem o direito de R$ 453.