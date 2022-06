Caixa Tem fica instável neste sábado (18)

O aplicativo do Caixa Tem está sendo muito utilizado atualmente, contudo muitas pessoas possuem dificuldade para liberar o acesso ao aplicativo. A plataforma é utilizada para saber sobre valores, datas de recebimento e se tem direito ao saque extraordinário do FGTS, entre outros serviços.

Para ter acesso ao Caixa Tem, é preciso entender primeiro qual problema está bloqueando seu uso. Dentre os casos mais comuns estão: instabilidade na conexão, alto número de pessoas aguardando na fila de espera ou dados incompletos.

Além disso, é importante que o usuário fique atento para utilizar a versão mais recente do aplicativo. Para conferir se é esse o caso, é necessário entrar na loja de aplicativos do seu celular e procurar por Caixa Tem, lá será apresentado as versões mais atualizadas do aplicativo. Caso apareça a opção atualizar, clique e aguarde que a versão mais recente da plataforma seja instalada em seu celular. Em seguida, tente acessar o aplicativo novamente.

Instabilidade no aplicativo Caixa Tem

Neste sábado (18), usuários do aplicativo relataram que a plataforma apresentou mau funcionamento na hora de logar. Relatos informaram duas situações principais: uma fila de espera virtual, que, segundo usuários, estava demorando para andar, ou uma mensagem que apontava erro ao localizar a conta, impedindo o acesso.

Por volta das 14h, a situação foi normalizada e o aplicativo voltou a funcionar normalmente. Segundo a instituição, o problema aconteceu em seu provedor de serviços em nuvem, via IBM. Esta é uma empresa voltada para área informática que desenvolve, fabrica e vende hardware e software.

Segundo site que monitora o status de serviços e links em geral na Internet, Downdetector, o serviço começou a apresentar instabilidade por volta das 11h30 deste sábado (18). A partir de então, dois picos de reclamações foram registrados, um às 11h45 e outro às 12h30. Mais tarde, por volta de 13h20, mais usuários apontaram as falhas do serviço.

O site informou também que o principal problema estava ligado ao login, com 63% das reclamações registradas, mas outras áreas também foram afetadas. Dentre elas, o Pix, com 34% e operações no Internet Banking, com 4%. O erro com o app afetou tanto celulares Android quanto iPhone (iOS). Por volta das 14h, a situação foi normalizada e o serviço voltou a funcionar normalmente.

Declaração da Caixa Econômica sobre o ocorrido

De acordo com a empresa, o atual problema estaria relacionado ao provedor de serviços na nuvem, e teria sido resolvido por volta de 13h. Além disso, o banco aproveitou para reafirmar que diversos clientes conseguiram utilizar a plataforma neste sábado, apesar do erro, totalizando 22 milhões de transações até o momento.

“A CAIXA informa que o aplicativo CAIXA Tem apresentou uma intermitência momentânea no fim desta manhã (18/06). O problema ocorreu no provedor de serviços em nuvem (IBM) sendo solucionado por volta de 13h. Somente hoje, mais de 1,4 milhões de clientes realizaram cerca de 22 milhões de transações”, divulgou a instituição.