Caixa Tem: Veja como alterar o endereço de e-mail

Caso você receba algum benefício governamental pelo Caixa Tem e tenha trocado de e-mail ou o informado de maneira incorreta na plataforma, saiba que é possível resolver a situação sem precisar ir até uma agência da Caixa Econômica Federal.

Estar com o e-mail cadastrado corretamente no aplicativo é de extrema importância. É por meio dele que o usuário recebe o Código de Acesso para fazer qualquer tipo de movimentação na conta Poupança Digital.

Para resolver a situação, o usuário deve entrar em contato com o suporte da Caixa por telefone e, ao falar com um atendente, informar que deseja trocar o e-mail. O número é 3004-1104 (para capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 726-0104 (para as demais regiões).

Todavia, é importante ressaltar que não só o e-mail deve estar atualizado. Todos os dados cadastrais do cidadão devem estar devidamente corretos na plataforma. Qualquer inconsistência pode atrapalhar no recebimento do benefício.

Contudo, ao trocar o endereço eletrônico, será necessário acessar o Caixa Tem e solicitar por uma nova senha que será enviada para o novo e-mail. Na prática, basta:

Tocar em “Esqueci minha senha” e digitar seu CPF; Depois, acessar o e-mail e clicar no link para redefinir sua senha.

Existem alguns critérios que devem ser seguidos na criação da senha, confira:

Senha totalmente numérica;

Não pode ter sequência numérica como 1,2,3;

Não pode ter sequência com 3 números iguais;

Não pode ser a sua data de nascimento;

Não pode ser número do CPF.

Após realizar esse procedimento, é possível voltar a usar os serviços do aplicativo tranquilamente.

Esqueceu a sua senha do Caixa Tem? Saiba como recuperar e acessar o aplicativo

Atualmente, o Caixa Tem é um dos aplicativos da Caixa Econômica Federal (CEF) mais acessados pelo cidadãos. Mas não é por acaso. A ferramenta permite o acesso a poupança social digital, por onde são feitos pagamentos como Auxílio Brasil e o saque extraordinário do FGTS de até R$ 1 mil.

Ademais, o aplicativo também pode usado para a contratação de empréstimos de até R$ 1 mil por pessoas físicas, com juros bem baixos, de menos de 2%. Trata-se do Sim Digital, anunciado pelo Governo Federal no mês de março.

Portanto, veja abaixo o passo a passo para acessar a sua conta no Caixa Tem.

Passo a passo para acessar sua conta no Caixa Tem:

1) Em primeiro lugar, baixe o aplicativo no seu celular

Clique aqui para baixar o app para celulares Android

Clique aqui para baixar o app para celulares iOS (Apple) 2) Faça o login Antes de mais nada, é importante destacar que o acesso é realizado com o seu CPF e uma senha numérica que você irá cadastrar na primeira vez que usar o aplicativo. 3) Confirme o número do seu celular Após realizar a etapa acima, no seu primeiro acesso você irá receber um código em uma mensagem SMS para confirmar sua identificação. Após isso, basta informar o número do seu telefone e depois digitar, no aplicativo, o código recebido dentro. 4) Use os serviços Por fim, basta clicar no serviço que você deseja utilizar. Esqueceu a senha do Caixa Tem? Veja o que fazer Antes de mais nada, é importante destacar que o acesso ao aplicativo Caixa Tem é feito com o CPF e uma senha numérica (seis dígitos). Em caso de perda da senha, é possível comelar um processo para recuperação e criação de uma nova. Veja, a seguir, o passo a passo: Ao acessar o app do Caixa Tem (Android | iOS), clique em “Recuperar Senha”; Insira o CPF no campo indicado, marque a opção “Não sou um robô” e clique em “Continuar”; As instruções para a recuperação da senha serão enviadas para o endereço de e-mail cadastrado; Acesse o seu e-mail cadastrado, e clique em “Link para redefinir credenciais”; Siga as instruções solicitadas e crie uma nova senha. Ela deve ser numérica, com ao menos seis dígitos, e não pode ser igual ao CPF, possuir repetições ou ser a sua data de nascimento; Clique em “Continuar” para validar o processo e faça o login na plataforma com a nova senha.