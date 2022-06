Caixa vai liberar novo saque do FGTS no próximo mês

A partir do próximo mês, a Caixa Econômica Federal vai liberar mais um pagamento do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os contemplados da vez serão os trabalhadores, que aderiram a modalidade, nascidos em julho.





A partir do próximo mês, a Caixa Econômica Federal vai liberar mais um pagamento do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os contemplados da vez serão os trabalhadores, que aderiram a modalidade, nascidos em julho. O valor do saque pode variar conforme o saldo disponível nas contas do trabalhador vinculadas ao Fundo de Garantia. Isso ocorre devido a sistemática de liberação, que consiste em: quanto maior o saldo menos a porcentagem. Veja na tabela a seguir: Faixas de saldo em R$ Percentual de retirada Parcela adicional Até R$ 500,00 50% _ De R$ 500,01 a R$ 1.000,00 40% R$ 50 De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00 30% R$ 150 R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 20% R$ 650 R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 15% R$ 1.150 R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 10% R$ 1.900 Acima de 20.000,01 5% R$ 2.900 NUBANK: Cartão de crédito sem anuidade está disponível para você Quem pode solicitar o saque-aniversário? Para aderir a modalidade é preciso corresponder aos seguintes critérios: Ser maior de 18 anos;

Possuir conta corrente ou poupança na Caixa;

Ter saldo suficiente no FGTS ;

; Estar com o CPF em situação regular na Receita Federal;

Estar adimplente com a Caixa ou usar o recurso do crédito para pagar a dívida. Como aderir a modalidade? Para aderir ao saque-aniversário ou consultar o saldo disponível, o trabalhador pode acessar os seguintes canais de atendimento: Aplicativo FGTS disponível para Android e iOS;

Pelo site fgts.caixa.gov.br;

Pelo telefone número 0800 724 2019. Na prática, basta clicar em “Meu FGTS”, e em seguida acessar a aba “Saque-Aniversário”. Depois disso leia e concorde com os termos e condições para então clicar em “Aderir ao saque-aniversário”. APROVADO desconto em sua conta de luz; veja como conseguir Calendário saque-aniversário do FGTS 2022 Mês de nascimento Período para sacar Janeiro 03/01 a 31/03 Fevereiro 01/02 a 29/04 Março 02/03 a 31/05 Abril 01/04 a 30/06 Maio 02/05 a 29/07 Junho 01/06 a 31/08 Julho 01/07 a 30/09 Agosto 01/08 a 31/10 Setembro 01/09 a 30/11 Outubro 03/10 a 30/12 Novembro 01/11 a 31/01/2023 Dezembro 01/12 a 28/02/2023 Vale ressaltar que quem adere a modalidade perde o direito ao saque-rescisão diante demissão sem justa causa. Na ocasião, apenas a multa rescisória de 40% sobre o valor do FGTS é concedida ao trabalhador. Veja o que é sucesso na Internet: