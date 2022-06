CAIXA vai liberar os últimos 2 saques do FGTS de até R$ 1 mil em poucos dias

Atenção, trabalhadores. O novo saque de até R$ 1 mil do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) está sendo pago de maneira escalonada. A princípio, de acordo com o cronograma de liberações, a CAIXA vai liberar mais 2 saques do fundo até 15 de junho, ou seja, daqui a menos de duas semanas.

Até o momento, conforme o calendário, o pagamento já foi liberado para 10 grupos: nascidos de janeiro a outubro.

Veja o cronograma final do FGTS extraordinário:

novembro: 08 de junho

08 de junho dezembro: 15 de junho

O calendário de resgate dos valores, conforme mostrado acima, seguirá até 15 de junho. Apesar disso, os saques poderão ser feitos até 15 de dezembro.

Empréstimo de até R$ 3 mil pelo Caixa Tem. Veja como solicitar

A princípio, não será necessário solicitar o saque, isso porque, o dinheiro vai ser disponibilizado automaticamente na conta do trabalhador no Caixa Tem. Todavia, caso o beneficiário não tenha uma conta no aplicativo, a Caixa Econômica abrirá uma em nome do trabalhador.

De acordo com as regras de saque do FGTS, o usuário deve se enquadrar nas seguintes condições:

Possuir saldo em conta ativa (relacionada ao emprego atual) do FGTS;

Possuir saldo em alguma conta inativa (referente a empregos anteriores) do FGTS;

Não possuir saldo bloqueado em operações de crédito, a exemplo da antecipação do saque-aniversário.

Ademais, os interessados poderão verificar se há algum saldo em conta para sacar, podem realizar a consulta através do aplicativo próprio do FGTS.

Auxílio de R$451: CAIXA começa a pagar benefício neste mês. Veja o calendário

Canais de atendimento Primeiramente, em caso de dúvidas o trabalhador terá os seguintes canais de atendimento: Aplicativo do FGTS e agências da Caixa Econômica Federal: Consultar o valor a ser creditado;

Consultar a data de crédito na Conta Poupança Social Digital;

Informar que não quer receber o crédito do valor;

Solicitar o retorno do valor creditado para a conta FGTS;

Por fim, alteração cadastral para criação de Conta Poupança Social Digital. Site fgts.caixa.gov.br: Primeiramente, realizar a consulta se o trabalhador tem direito ao Saque Extraordinário do FGTS;

Por fim, consultar a data de crédito na Conta Poupança Social Digital.

Consulta pelo site do FGTS Em primeiro lugar, o trabalhador que preferir, pode consultar o saldo do FGTS através do site oficial do Fundo de Garantia. Por lá, será possível saber se o cidadão tem direito ao saque. Portanto, em caso de resposta positiva, ele também poderá consultar a data de liberação de crédito que será feita pelo Governo Federal. Liberada 2ª parcela do 13° salário do INSS para quem ganha 1 salário Consulta pelo aplicativo Pelo aplicativo, a gama de possibilidades é notadamente maior. O cidadão também poderá saber se há algum saldo em seu nome e também qual será a data do recebimento do benefício, em caso de resposta positiva. Mas além disso, o trabalhador também poderá consultar alguns dados básicos que estão disponíveis. Por fim, através do aplicativo, o cidadão também poderá informar que não quer receber o saldo do FGTS neste momento. Além disso, é possível também solicitar o retorno do valor creditado para a conta do FGTS. Posteriormente, o indivíduo poderá usar a conta para atualizar os dados cadastrais e criar a chamada Conta Poupança Social Digital, que servirá para os depósitos.