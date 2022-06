Campanhas de vacinação contra sarampo e gripe Influenza são prorrogadas

Prefeitura de Penedo oferta o serviço nos postos de saúde e mais dois pontos fixos

Secom PMP

As campanhas de vacinação contra sarampo e o vírus da gripe Influenza estão prorrogadas até o dia 08 de julho para os grupos prioritários.

A ampliação do prazo pelo Ministério da Saúde mantém a assistência prestada em Penedo por meio da Secretaria Municipal de Saúde nos postos, no Theatro Sete de Setembro e no Centro de Inclusão Digital localizado na Praça Santa Luzia.

Confira os públicos prioritários das campanhas

Público-alvo da campanha contra o sarampo

Trabalhadores da saúde

Crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias)

Público-alvo da campanha contra gripe Influenza