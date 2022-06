Card recruta profissionais em diversos estados do país

A empresa de meios de pagamento e soluções de tecnologia Card está recrutando profissionais em diversos estados do país. Ao todo, são 51 vagas abertas em cidades de São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Há chances para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Vendedor, Jovem Aprendiz, Atendente de Telemarketing (SAC), Desenvolvedor Backend, Analista de Infraestrutura, Desenvolvedor Front-End Web, Supervisor de Vendas, Assistente de Frotas, Assistente Comercial, Executivo de Contas, Analista Administrativo, Consultor Claro TV, Supervisor de Negócios, Analista Comercial e muito mais. Além das vagas de ampla concorrência, a empresa disponibiliza postos para pessoas com deficiência (PCD).

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas há oportunidades para pessoas com ou sem experiência, com os mais variados níveis de escolaridade. Algumas funções, no entanto, exigem carteira de habilitação e carro próprio.

Os interessados poderão se candidatar às vagas nas cidades de São José dos Campos (SP), São Paulo (SP), Barueri (SP), Bebedouro (SP), Mogi Mirim (SP), Presidente Prudente (SP), Ribeirão Preto (SP), Campo Grande (MS), Ivinhema (MS), Rio de Janeiro (RJ), Duque de Caxias (RJ), Carazinho (RS), Caxias do Sul (RS), Santa Maria (RS), Vitória (ES), Petrolândia (PE), Petrolina (PE), São Luís (MA) e João Pessoa (PB).

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas poderão participar do processo seletivo clicando aqui. Atualmente, o time da Card é composto por mais de 1 mil colaboradores, e as oportunidades também estão abertas para pessoas com deficiência.