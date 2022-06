Cartão de crédito: Conheça os principais golpes e saiba como se proteger

Os meios de pagamento online vem se popularizando cada vez mais no Brasil, principalmente os cartões de crédito. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Serviços (Abecs), no ano de 2021, o valor transacionado via cartão foi de R$ 2,65 trilhões. Esse número representa um aumento de 33,1% em relação a 2020.

A Abecs ainda informou que as transações online movimentaram R$ 569,7 bilhões no ano de 2021. Do valor total, R$ 550,1 milhões foram movimentados por meio do cartão de crédito.

Apesar de todas as vantagens de poder realizar compras com o cartão de crédito, os números de golpes e crimes envolvendo esse meio de pagamento também estão aumentando. Segundo a empresa de cibersegurança Psafe, as tentativas de golpes financeiros tiveram um aumento de 100% em fevereiro, em comparação ao mês anterior.

Saiba quais são os principais golpes com o cartão de crédito

Apesar de existirem inúmeros golpes envolvendo os cartões de crédito, neste artigo buscaremos citar os principais crimes cometidos por meio desta forma de pagamento. O golpe da troca de cartão é uma das modalidades preferidas entre os criminosos. Nesses casos, os golpistas trabalham como vendedores dos estabelecimentos e distraem a vítima para que ela digite a senha no campo onde deveria ser inserido o valor da compra.

Desta forma, o golpista memoriza o número do cartão da vítima e na hora de devolver o cartão, troca por outro. Para evitar esse golpe é importante sempre estar atento na hora de digitar a senha.

Outra modalidade de golpe bastante sofisticada utiliza o telefone. Nesses casos, os criminosos entram em contato com a vítima se passando por representantes da instituição bancária do indivíduo. Desse modo, os golpistas afirmam que o cartão da vítima foi clonado e solicitam que o usuário digite a senha do cartão.

Assim que a vítima digita a senha do cartão de crédito, os criminosos informam que um suposto funcionário do banco irá buscar o cartão em domicílio. Para evitar esse tipo de golpe é importante estar atento ao receber ligações de instituições financeiras e sempre se certificar de que aquele contato é um dos canais oficiais da empresa.

Conheça também as fraudes online

Além dos golpes onde o cartão físico da vítima acaba sendo furtado, os crimes online também vêm se popularizando nos últimos anos. Uma das fraudes mais comuns são os sites falsos criados por golpistas. Nesses casos, as vítimas acabam preenchendo seus dados pessoais como: nome completo, documentos e até dados do cartão de crédito.

Uma maneira de evitar essa modalidade de golpe é sempre desconfiar de sites que vendem produtos com um preço muito inferior ao mercado. Sendo assim, é importante estar atento ao endereço da página e evitar clicar em links desconhecidos.

Vale ressaltar que não existe uma forma ideal de se comportar para evitar cair em golpes, já que os golpistas acabam aprimorando suas técnicas todos os dias. No entanto, é importante sempre desconfiar de situações que “parecem ser muito boas para ser verdade” e ser bastante cauteloso ao fornecer os dados do cartão de crédito.