Cartão de crédito no PicPay: como cadastrar?

Caso você seja uma pessoa que utiliza muito de carteiras digitais, é essencial que saiba como cadastrar um cartão de crédito no PicPay. Ainda que seja possível utilizar a plataforma com métodos de pagamento alternativos, há recursos vinculados ao crédito que são de muita utilidade. Entre os mecanismos, está a possibilidade de parcelar pagamentos de boletos e de contas como seguros, IPVA e IPTU.

Além disso, ao cadastrar o cartão de crédito no PicPay, há a opção de parcelar pagamentos via Pix. Em todos os casos, é possível diluir a dívida em até 12 parcelas. Infelizmente, a facilidade tem um custo, qualquer uma dessas saídas acompanha uma taxa de juros.

Como cadastrar seu cartão de crédito no PicPay

O aplicativo do PicPay está disponível tanto para Android quanto iOS. Para se cadastrar, acesse a aba “Carteira”. Na seção “Meus cartões”, selecione o comando “Cadastrar cartão de crédito”. Em seguida, ensira os dados e, depois, o endereço da fatura.

Feito isso, retorne à aba “Carteira” e selecione o cartão para realizar a sua verificação. O PicPay fará uma cobrança de teste entre R$ 0,050 e R$ 10,00. Por fim, toque em “Iniciar verificação” e, para concluir, informe o valor registrado na fatura. Em poucos segundos, a compra será cancelada e o cartão estará liberado para uso. Veja alguns pontos que não podem faltar na hora de cadastrar seu cartão de crédito:

Confira se todos os números do cartão estão corretos

Não esqueça de checar a data de expiração (informe apenas o mês e o ano no formato XX/XXXX)

E também do CVV (Código de Verificação) do cartão, aquele código com 3 ou 4 números

Infelizmente, ainda não são aceitos cartões de débito ou de benefícios. Ao menos, o PicPay permite que o usuário utilize uma vasta gama de cartões de crédito. Dentre os incluídos até o momento estão as bandeiras: Visa, Mastercard, American Express, Elo e Hipercard.

Funcionalidades com o cartão de crédito

Para manter o saldo da sua carteira intocado, desative a opção “Usar saldo ao pagar” na aba “Carteira”. Caso não faça isso, o PicPay ainda pode utilizar parte do seu saldo ainda que o cartão seja selecionado como método de pagamento.

Para realizar pagamentos, clique no botão “Pagar”, localizado no centro da tela. Na barra de pesquisa, digite o nome do usuário para quem deseja enviar o dinheiro. Após isso, toque novamente no botão “Pagar”, agora no perfil do usuário. Digite o valor e, na seção “Forma de pagamento”, garanta que o cartão de crédito está selecionado. Clique no botão no canto inferior direito para confirmar a transação.

Caso queira receber dinheiro via cartão de crédito, envie esse tutorial para o pagador. Além disso, caso seja necessário cancelar o pagamento no PicPay por algum motivo, saiba que é possível.

Para realizar um pagamento parcelado, selecione Cartão de crédito como forma de pagamento, digite o valor combinado e toque no ícone 1x, no canto superior direito. As opções de parcelamento aparecerão, já com as taxas inclusas. É só escolher a que mais te agrada e concluir o pagamento digitando sua senha.