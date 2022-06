Cast-A-Way South America anuncia mais de 1 mil vagas de trabalho

Já imaginou trabalhar em alto mar? Esta pode ser a sua chance, já que a agência de contratação Cast-A-Way South America oferece cerca de 1 mil vagas de trabalho para brasileiros que desejam atuar em cruzeiros. As chances são para multinacionais, como a Royal Caribbean, Carnival Cruise Line, Princess Cruise Line, Seabourn e Carnival UK, além de Duty Frees.

Há oportunidades para pessoas com ou sem experiência nos cargos de camareira, segurança, músico, fotógrafo, recepcionista, auxiliar de cozinha, cozinheiro e muito mais. Com salários mensais a partir de US$ 700 (ou R$ 3.499, na cotação atual), as vagas exigem requisitos que variam de acordo com a função.

De acordo com a Cast-A-Way, serão realizados quatro eventos presenciais para fechar as contratações. O primeiro acontece em São Paulo, capital, no dia 15 de junho. Na sequência, Florianópolis recebe o encontro, no dia 22 de junho, e Fortaleza no dia 24 de junho. Por fim, o útlimo evento de contratação acontece no Rio de Janeiro, no dia 26 de junho.

Cabe lembrar que apenas candidatos pré-selecionados serão convidados a participar do evento presencial nas cidades.

Como se candidatar

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site https://virtual.cruisejobfair.com/. A empresa disponibiliza um endereço específico para cada cidade, sendo:

São Paulo: https://virtual.cruisejobfair.com/events/34/sao-paulo/

Florianópolis: https://virtual.cruisejobfair.com/events/33/florianopolis/

Fortaleza: https://virtual.cruisejobfair.com/events/36/fortaleza/

Rio de Janeiro: https://virtual.cruisejobfair.com/events/35/rio-de-janeiro/

Nos endereços é possível obter mais informações sobre as posições – de posições disponíveis à requisitos e escopo de atuação.

O que achou deste conteúdo? Compartilhe com sua rede e aproveite para acompanhar o que acontece no mercado de trabalho aqui no Notícias Concursos. Diariamente selecionamos as melhores vagas de emprego, estágio e trainees para você, além de detalhar os principais certames e concursos do Brasil.