Censo 2022 inicia nesta segunda-feira

Em princípio, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) iniciará suas pesquisas urbanas em cerca de 5,5 mil cidades brasileiras. A Pesquisa Urbanística do Entorno dos Municípios terá uma grande abrangência, as favelas e conglomerados serão incluídos pela primeira vez na história do Censo.

O instituto tem como objetivo, o levantamento e mapeamento de toda a infraestrutura das cidades do país. Desse modo, entre os dados que serão levantados, se destacam a acessibilidade, circulação, equipamentos públicos e o meio ambiente.

De acordo como o IBGE, seus agentes censitários irão buscar informações acerca de modernizações urbanísticas, coletando dados sobre avenidas e ruas dos municípios. Todavia, os recenseadores nesta etapa não irão entrevistar nenhuma pessoa.

Os agentes de pesquisa observarão visualmente, características das cidades como, capacidade e pavimentação da via, estado de conservação dos bueiros, iluminação pública, ponto de ônibus, via destinada às bicicletas, calçadas, rampas para cadeirantes, e a arborização das ruas e avenidas.

Inovações da pesquisa

Para a pesquisa deste ano, 2022, o IBGE adicionou três novos tópicos nas 10 questões do Censo Urbano. São questões inéditas, até mesmo na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad). Aliás, foram incluídos a busca de dados sobre pontos de ônibus e vans, sinalização para ciclistas e obstáculos nas calçadas.

Pela primeira vez o IBGE irá coletar informações sobre a urbanização das favelas, denominadas pelo instituto, de aglomerados subnormais. Em síntese, um novo método irá identificar o itinerário do recenseador em áreas de difícil acesso, e sem sinal de GPS.

Segundo o Instituto, a pesquisa inicial “garante uma melhor cobertura na coleta do questionário domiciliar, conhecendo melhor a realidade e os desafios do setor censitário”. Analogamente, o IBGE ressalta a importância do Censo, que auxilia na melhoria da qualidade de vida da população, principalmente em relação a novos projetos urbanísticos.

Ainda segundo o IBGE, os dados da pesquisa servirão para políticas públicas nas três esferas de governo, municipal, estadual e nacional, auxiliando em questões como saneamento básico, inclusão social, mobilidade urbana, meio ambiente, segurança pública, e muito mais.

Início do Censo 2022

A pesquisa inaugura o Censo 2022. Porém, como dito anteriormente, não será uma coleta de informações porta a porta. Elas auxiliarão o trabalho dos agentes de pesquisa do IBGE, visto que os dados poderão ser utilizados na atualização de mapas urbanos, entre outros.

Ademais, a Pesquisa Urbanística do Entorno dos Municípios poderá identificar características urbanas como o número de capitais do país que possuem residências em áreas arborizadas, por exemplo. Estas informações serão divulgadas no ano que vem, junto com os outros dados do Censo 2022.

O entorno dos municípios começou a ser pesquisado no Censo de 2010. Na época foi também realizado um Levantamento de Informações Territoriais (LIT) que procurou reunir dados sobre a precariedade urbana. A partir daí, este levantamento começou a fazer parte da Pnad.

O IBGE afirma que os supervisores censitários trabalharão no processo e com a experiência, poderão supervisionar o serviço dos agentes, que irão agir nos mesmos lugares e setores censitários, facilitando a operação.

Durante o Censo 2010, cerca de metade das favelas e aglomerados do país ficaram de fora da última pesquisa e, por essa razão, o instituto irá buscar uma inovação em sua metodologia de trabalho. Portanto, estes locais urbanos terão 100% de cobertura.

História do Censo

O IBGE realiza um Censo Nacional a cada dez anos. Porém, com a pandemia, o instituto adiou a operação ara 2022. Sua pesquisa engloba todos os 5.570 municípios do país. Ela procura coletar dados referentes a várias questões, para conhecer a fundo a condição de vida da população brasileira em todas as suas esferas.

Com os dados coletados, o governo pode elaborar políticas públicas e decisões, como por exemplo, destinar recursos financeiros para regiões carentes do país. Portanto, é uma operação essencial para o desenvolvimento de vários setores, contribuindo para uma melhora da condição social da população brasileira..

As visitas aos domicílios dos agentes censitários do IBGE irão começar em agosto, mas esbarra em algumas controvérsias. Um juiz do Acre determinou a inclusão no questionário de perguntas relativas ao gênero e sexualidade dos entrevistados. O IBGE não acatou a decisão e informou que se a determinação for mantida, o Censo será novamente adiado.