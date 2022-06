Central Nubank: veja como entrar em contato com os operadores do roxinho

O Nubank foi um dos bancos mais revolucionários dos últimos tempos. Ele surgiu ditando novas regras e mudando a forma de nos relacionarmos com as instituições bancárias e com o dinheiro. À primeira vista, causou certo medo e desconforto, mas hoje em dia, possui muita credibilidade e faz parte da vida de grande parte da população brasileira. Mesmo assim, ainda é preciso vez ou outra entrar em contato com a central Nubank. Pois, o Notícias Concursos na matéria dessa sexta-feira (10) vai te dar todos os direcionamentos.

Os bancos digitais surgiram para suprir uma demanda da população. A desburocratização do serviço foi fator fundamental para o sucesso dessas organizações. Com tudo isso, elas se difundiram principalmente entre os mais jovens, mas não ficaram restritos a eles. Por não possuir agências físicas, quando é preciso, deve-se contatar a instituição através da central Nubank, o qual falaremos um pouco mais logo abaixo.

O que é a central Nubank?

Qualquer problema que o usuário venha a ter tanto com seus pagamentos, com o cartão ou compras, ele deve entrar em contato com o banco para esclarecer as dúvidas. Para isso, pode usar o próprio bate-papo do app, ou realizar uma ligação.

No aplicativo, há operadores disponíveis 24 horas por dia, que respondem às solicitações dentro de instantes. Em nenhum momento o cliente precisa se deslocar até uma agência física.

Até mesmo o processo de abertura de conta, solicitação de cartão é realizado de forma virtual. Através do site do Nubank, eles informam os principais meios de contato com a instituição, que são o e-mail, telefone e chat do app.

Se você não conseguiu obter o atendimento desejado e precisa de mais esclarecimentos, o telefone da empresa funciona 24 horas por dia também. O número é o 0800.608.6236.

Principais características do cartão Nubank

O cartão Nubank fornece diversas opções aos seus clientes, como, por exemplo, um cartão livre de anuidades e taxas. Ademais, o cartão é internacional e a conta é totalmente digital. No roxinho, o dinheiro depositado rende mais que a poupança, sendo uma opção mais vantajosa para guardar seu dinheiro.

O banco também é adepto do sistema de benefícios chamado Reward, onde você acumula pontos que não tem prazo para expirar, podendo trocar por viagens e produtos diversos. Outro ponto importante é a central Nubank, que possui atendimento humanizado durante qualquer momento do dia, para te ajudar a solucionar seus problemas.

