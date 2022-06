CESMAC libera resultado do Vestibular 2022/2 de Medicina

O Centro Universitário Cesmac divulgou nesta segunda-feira, dia 20 de junho, o resultado do Vestibular 2022/2 do curso de Medicina. Desse modo, os candidatos já podem consultar a lista com os nomes dos 40 candidatos aprovados por meio do site da instituição. Conforme o edital, as vagas são para o curso ministrado em Maceió.

De acordo com o cronograma, os candidatos aprovados nesta 1ª chamada deverão realizar as matrículas no período de 21 a 23 de junho, entre terça e quinta-feira. O procedimento de matrícula deverá ser feito na Secretaria Geral Acadêmica do CESMAC(Câmpus I), das 9h às 21h. Para efetuar o cadastro acadêmico, os estudantes deverão enviar todos os documentos estabelecidos no edital.

Além dessa primeira chamada regular, o processo seletivo conta com mais duas chamadas em seu cronograma. De acordo com a instituição, as próximas chamadas estão previstas para os dias 27 e 30 de junho. Caso haja vagas não preenchidas, o CESMAC poderá realizar novas chamadas até o total preenchimento das oportunidades.

Sobre o Vestibular 2022 de Medicina

A aplicação das provas do Vestibular 2022/2 de Medicina aconteceu dias 10 e 11 de junho. No primeiro dia, os estudantes responderam a uma prava composta por uma redação e por outras 48 questões objetivas de Língua Portuguesa/Literatura Brasileira, Língua Estrangeira, História Geral, História do Brasil, História de Alagoas, Geografia Geral, Geografia do Brasil, Geografia de Alagoas e Filosofia/ Sociologia. As provas do segundo dia foram compostas por 60 questões objetivas de Biologia, Química, Matemática e Física.

De acordo com o CESMAC, as inscrições para a seleção dos demais cursos estão abertas até as 18h do dia 28 de julho. Além das provas tradicionais, os candidatos poderão usar as notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) na seleção.

