Chuvas intensas deixam ruas alagadas no interior de Alagoas; Veja vídeos

Previsão é de mais chuvas no fim de semana

Alguns municípios do interior do estado já sentiram os efeitos das chuvas intensas previstas pelo Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) para esta sexta-feira, 3.

Em Santana do Ipanema, no Sertão alagoano, o rio transbodou e algumas ruas estão alagadas.

Em São Sebastião, no Agreste, as ruas também estão inundadas e a correnteza da água chegou a derrubar e arrastar motocicletas em uma via da cidade.

Também foi registrado transbordamento do rio e alagamentos em Major Izidoro, no Sertão.

Em Palmeira dos Índios, uma barreira desabou em uma área residencial em razão das chuvas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e informou que ao chegar ao local, a Defesa Civil já estava lá e foi feito o isolamento da área. As pessoas que moram na região serão removidas pela Prefeitura para um local seguro. Ninguém se feriu.