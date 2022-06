Chuvas mantém mais de mil pessoas desalojadas em Penedo

Confira também os dados atualizados sobre desabrigados no município

Secom PMP

A Defesa Civil Municipal atualizou a Defesa Civil Estadual a respeito dos dados sobre pessoas desabrigadas e desalojadas pelas chuvas em Penedo.

As informações reunidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH) contabilizam 1.711 pessoas desalojadas e 271 desabrigadas até esta terça-feira, 07.

Isso significa que mais de mil e setecentos penedenses afetados pelo desastre natural estão, neste momento, morando em casa de algum parente ou amigo.

Nos seis abrigos mantidos pela Prefeitura de Penedo estão acolhidas 271 pessoas, seis a menos do que as 277 registradas no sábado, 04, diminuição alcançada por meio do sistema de aluguel social.

O encaminhamento para casa alugada é uma das ações desenvolvidas pela SEMDSH no processo de assistência às pessoas afetadas pelas chuvas em Penedo e já beneficiou mais de 150 penedenses.

O retorno de família para a casa onde reside também é assistido pela Prefeitura de Penedo, mediante vistoria de equipe técnica, etapa que antecede à manutenção do auxílio humanitário e da assistência social.

As condições climáticas continuam adversas, conforme alertam os comunicados do serviço de meteorologia.

Apesar disso, o governo Ronaldo Lopes continua atuante na cidade e na zona rural, com apoio do Governador Paulo Dantas, para atender as necessidades imediatas da população e recuperar a infraestrutura danficiada pelas fortes chuvas.