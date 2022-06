Cimento Apodi abre vagas no Ceará

Em busca de novos talentos para compor sua equipe, a empresa Cimento Apodi anunciou a abertura de novas vagas no Ceará. Ao todo, são ofertados sete postos de trabalho para interessados em trabalhar nas cidades de Quixeré, Pecém e Fortaleza.

A companhia, que é uma joint venture multinacional formada pela participação societária de dois grandes grupos, família Dias Branco e Grupo Titan, recruta profissionais que tenham concluído qualquer curso do ensino superior entre os meses de julho de 2019 e julho de 2022. Os candidatos devem ter, ainda, inglês intermediário, mas não é preciso experiência anterior. Pessoas com perfil criativo, dinâmico, comunicativo, perspicaz e resolutivo são bem-vindas no processo seletivo.

Durante o programa de trainee, que tem duração de 18 meses, os selecionados terão a oportunidade de vivenciar o dia a dia da empresa, trabalhando para o desenvolvimento de soluções inovadoras. A carga horária prevista para os selecionados é de 220h mensais, com previsão de início do programa em agosto de 2022.

Os selecionados serão alocados nas áreas industrial, assessoria técnica e de desenvolvimento tecnológico, controladoria e finanças, gestão de pessoas (Saúde, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho/ Sustentabilidade), Suprimentos, Logística e S&OP. Ao final do programa, eles terão a oportunidade real de efetivação em posições estratégicas de gestão ou especialista.

De acordo com a empresa, eles receberão bolsa auxílio compatível com o mercado e terão direito, ainda, a uma série de benefícios, que incluem vale refeição, vale alimentação, seguro de vida, previdência privada, ajuda de custo home office, curso de inglês, plano de saúde, plano odontológico e muito mais.

Como se candidatar

Os interessados têm até o dia 11 de julho para se candidatar no site da empresa. O processo seletivo será realizado em etapas, que incluem prova online, check-up de competência e inglês (online), painel, banca (presencial ou online) e etapa final (presencial). Clique aqui para se candidatar.