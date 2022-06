Ciranda de Pedra: análise completa para os vestibulares

sssssCiranda de Pedra: análise para as suas provas

A obra “Ciranda de Pedra”, escrita por Lygia Fagundes Telles, é uma obra extremamente apreciada pela crítica literária.

Assim, não é de se surpreender que o livro seja abordado com frequência por questões de literatura, principalmente nos vestibulares. A obra faz parte também de lista de leituras obrigatórias de diversas provas.

Dessa maneira, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo com uma breve análise sobre as principais características de Ciranda de Pedra. Confira!

Ciranda de Pedra: introdução

O livro “Ciranda de Pedra” foi o primeiro romance escrito por Lygia Fagundes Telles. A obra traz uma profunda reflexão sobre os relacionamentos entre seres humanos.

Ciranda de Pedra: a autora

Lygia Fagundes Telles, conhecida como “dama da literatura nacional”, foi uma escritora que nasceu no ano de 1923 e faleceu em 2022. O nome de Lygia é um dos principais da literatura brasileira contemporânea.

Ciranda de Pedra: o enredo

O enredo do romance acompanha os problemas dentro da família de Virgínia. A mãe e o padrasto da jovem morrem e ela, diante de problemas financeiros, vai morar com o pai. Porém, a falta de conexão com o pai, com quem ela não tinha intimidade, faz com que ela passe a viver momentos extremamente angustiantes e solitários.

Ciranda de Pedra: o título

O título da obra pode fazer referência tanto à uma ciranda formada por bonecos de pedras que está presente na casa do pai da jovem ou também à uma metáfora que representa o comportamento dos personagens a partir da metade do romance.

Ciranda de Pedra: o estilo

Ao longo da obra, Lygia Fagundes Telles faz uso de uma linguagem sentimentalista e que é empregada para permitir a descrição das emoções e dos pensamentos das personagens, principalmente da protagonista Virgínia.

O objetivo principal do romance é fazer uma reflexão sobre as relações entre os seres humanos e a reação dos humanos diante da desagregação de seus próprios grupos e inserção em um novo ambiente desconhecido (como acontece com Virgínia).