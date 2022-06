Cisbaf abre edital de nível médio

Recentemente, o Cisbaf de Nova Iguaçu divulgou o edital para seu novo concurso. Isto é, trata-se do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Fluminense.

Assim, o órgão deverá disponibilizar a oferta de três vagas para o ingresso imediato e outras para a formação de cadastro de reserva.

Até o momento, contudo, ainda não é possível saber o número de vagas que se destinará à formação do cadastro de reserva.

No entanto, o documento contou com o oferecimento de vagas para os seguintes cargos:

Agente de contabilidade;

Técnico administrativo.

Em ambas as oportunidades, então, os candidatos que obtiverem a aprovação no processo seletivo serão contratados segundo o regime de Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Ademais, estes terão uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, recebendo um salário inicial de R$ 1.578,36.

Saiba mais, logo abaixo, como será o processo seletivo.

Inscrições ficarão abertas até o mês de julho

Aqueles que desejam concorrer às vagas da seleção do Cisbaf deve realizar sua inscrição.

Nesse sentido, este período se inicia a partir dar 08 horas do dia 13 de junho. Então, os interessados em participar do concurso poderão realizar suas inscrições até o dia 13 julho.

Para tanto, basta acessar o site do Instituto IBDD, banca responsável pelo processo de inscrição e aplicação das etapas seletivas.

Então, o candidato precisará preencher o formulário, depois de ficar ciente de todas as regras do edital.

Logo após a conclusão da inscrição, portanto, o candidato deverá de pagar uma taxa de R$ 23,70, que poderá ser quitada pelo mesmo até o dia 14 de julho.

No entanto, conforme edital oficial, não será possível que o candidato efetue inscrição para mais de um cargo.

Ademais, aqueles cidadãos que possuem inscrição no Cadastro Único do Governo Federal poderão solicitar o pedido de isenção da taxa de inscrição. Contudo, é necessário se alertar com o prazo especial, solicitando a isenção no site oficial da banca, entre os dias 13 e 14 de junho.

Provas do Cisbaf ocorrerão em setembro

Os candidatos que irão participar do novo concurso do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixa Fluminense (Cisbaf) de Nova Iguaçu passarão pelas fases da seleção.

Nesse sentido, a avaliação ocorrerá por meio de uma prova objetiva, em Nova Iguaçu, com o prazo máximo de três horas de duração.

De acordo com edital, a realização dos exames será no dia 11 de setembro, em horários e locais que serão divulgados a partir do dia 06 de mesmo mês.

Além disso, para todos os cargos, o exame contará com 30 questões que terão o valor de 80 pontos, sendo elas:



Língua Portuguesa, com 10 questões de peso 2.

Informática, com 10 questões de peso 2.

Conhecimentos Específicos, com 10 questões de peso 4.

Para obter a aprovação, então, o candidato deverá alcançar a pontuação mínima de 50% dos pontos da prova. Logo após o término de todas as etapas de seleção, o certame do Cisbaf se finalizará.

A previsão é de que a divulgação do resultado final do concurso ocorra no dia 14 de outubro. Assim, haverá a homologação do concurso, que contará com um período de validade de dois anos, podendo se prorrogar pelo mesmo período.

Cronograma do certame do Cisbaf

De acordo com o edital, o novo concurso do Cisbaf deverá seguir o seguinte cronograma abaixo:



Período de inscrição dos candidatos (via internet): 13 de junho a 13 de julho ;

; Solicitação da taxa de inscrição: 13 de junho a 14 de junho;

Período para entrega de toda documentação (candidatos que solicitaram isenção da taxa de inscrição): 13 de junho a 15 de junho;

Resultado das solicitações de isenção de taxa de inscrição: 04 de julho;

Último dia para envio do Laudo Médico pelo candidato que se declararem como pessoa portadora de necessidades especiais: 14 de julho;

Último dia para pagamento da taxa de inscrição: 14 de julho;

Divulgação das inscrições homologadas: 24 de agosto;

Divulgação do Local de Realização das Provas Objetivas e confirmação de data e horários de provas: 06 de setembro;

Realização das provas: 11 de setembro ;

; Divulgação do gabarito provisório: 13 de setembro;

Período de solicitação de recurso sobre o gabarito: 14 de setembro a 15 de setembro;

Divulgação do gabarito final pós recursos: 10 de outubro;

Divulgação de resultado preliminar: 10 de outubro

Período de solicitação de recurso ao resultado preliminar: 11 de outubro a 12 de outubro;

Julgamento dos pedidos de recursos sobre o resultado preliminar: 14 de outubro;

Divulgação do resultado final: 14 de outubro.

Desse modo, o candidato deve se ater a todos os prazos, a fim de não perder a oportunidade.

Secretaria de Nova Iguaçu também abre seleção

Além do Cisbaf, a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) de Nova Iguaçu também divulgou novo concurso.

Assim, este pretende preencher 31 vagas temporárias para cargos de nível médio e superior.

Para o nível médio, então, serão 25 oportunidades para o cargo de entrevistador social. Este posto conta com uma jornada de trabalho de 40 horas semanais e um salário inicial de R$ 1250.

Já as outras seis vagas serão para cargos de nível superior, sendo eles: assessor técnico, técnico II, técnico III e nutricionista. Dessa maneira, os candidatos cotarão com um provento inicial de R$ 2250 e R$ 4100, para o cargo de assessor.

É importante frisar, contudo, que todas as vagas do certame são de caráter temporário. Isto é, tendo o processo seletivo validade de um ano e podendo ser prorrogado por igual período, a contar da data de homologação do resultado final.

As inscrições para o processo seletivo ficarão abertas por menos de dois dias, ou seja, das 10h do dia 21 até as 17h do dia 22 de junho. A inscrição poderá ocorrer através do site oficial da Semas. Para o concorrer às vagas não será necessário que o candidato realize o pagamento da taxa de inscrição.

No ato da inscrição, todos os candidatos deverão anexar seus currículos e documentos. Assim, estes passarão por análise no processo seletivo por uma banca no exame de títulos.

Todos comprovantes de cursos e qualificação deverão estar presentes junto do currículo, bem como toda a documentação do edital oficial. O valor desta etapa será de 100 pontos.

Então, o resultado final do processo seletivo está previsto para ser divulgado no dia 22 de julho, com início das convocações a partir da mesma data.