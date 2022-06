Cispar – PR divulga novo Concurso público

O Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Estado do Paraná (CISPAR) faz saber aos interessados abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo ocupar uma vaga, além de formar cadastro reserva, em cargos de nível médio/técnico e superior.

As oportunidades são para os cargos de Auxiliar Administrativo; Auxiliar de Laboratório; Técnico em Saneamento; Engenheiro Civil; Químico (1); e Técnico em Laboratório.

Os salários oferecidos variam entre R$1.661,91 a R$5.115,91, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 23h59 do dia 30 de junho de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora da Fundação Fafipa. O valor da inscrição oscila entre R$50,00 e R$100,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; matemática; conhecimentos gerais; informática básica; e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas no dia 24 de julho de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Executa atividades administrativas de pessoal, material, finanças, produção e prestação de serviços, classificando e conferindo documentos; realiza levantamentos, análises de dados para pareceres e informações em processos e outros atos relacionados com as atividades administrativas do Cispar; entre outras atividades; entre outras atividades.

AUXILIAR DE LABORATÓRIO: Realizar lavagem, desinfecção, esterilização e preparo de materiais, equipamentos e amostras; Organizar, limpar e desinfetar o ambiente de trabalho e sua estrutura; Auxiliar na realização de ensaios químico e biológicos e seu preparo em amostras de águas para consumo, água bruta e água residual, envolvendo a manipulação das amostras, equipamentos e reagentes aplicáveis; entre outras atividades.

ENGENHEIRO CIVIL: Realizar avaliação pela análise e verificação de laudos técnicos contratados pela empresa, que servem de orientação de negociações em desapropriações no âmbito administrativo. Participar na elaboração dos processos de avaliação para encaminhamento de desapropriações judiciais. Atuar como perito assistente da empresa nos processos judiciais; entre outras atividades.

QUÍMICO: Executar ensaios químicos e biológicos e seu preparo em amostras de águas para consumo, água bruta e água residual, envolvendo a manipulação das amostras, equipamentos e reagentes aplicáveis; Executar controles de qualidade dos ensaios, registrar, analisar criticamente e tomar ações necessárias conforme os resultados; entre outras atividades.

TÉCNICO EM LABORATÓRIO: Executar ensaios químicos e biológicos e seu preparo em amostras de águas para consumo, água bruta e água residual, envolvendo a manipulação das amostras, equipamentos e reagentes aplicáveis; Executar controles de qualidade dos ensaios, registrar, analisar criticamente e tomar ações necessárias conforme os resultados; entre outras atividades.

TÉCNICO EM SANEAMENTO: Executar em ensaios químicos e biológicos e seu preparo em amostras de águas para consumo, água bruta e água residual, envolvendo a manipulação das amostras, equipamentos e reagentes aplicáveis; Executar controles de qualidade dos ensaios, registrar, analisar criticamente e tomar ações necessárias conforme os resultados; entre outras atividades.

EDITAL 01/2022