CNA Idiomas divulga NOVOS empregos pelo Brasil

Para candidatos qualificados à procura de trabalho, a CNA Idiomas oferece oportunidades em cidades do Brasil. A empresa oferece salários e benefícios compatíveis com o mercado e específicos para as vagas em aberto. Veja os detalhes sobre cada um dos cargos disponíveis a seguir.

CNA Idiomas anuncia novas contratações em cidades do Brasil

Possuindo mais de quarenta anos de atuação, a CNA Idiomas é uma escola de idiomas totalmente brasileira sendo referência no ensino do espanhol e inglês. A escola oferece aos seus alunos metodologias presenciais e a distância, além de inovadores recursos didáticos que proporcionam um aprendizado muito mais completo e rápido.

Em relação às colocações disponíveis, a empresa está buscando profissionais com diferentes níveis de escolaridade, e habilidades nas áreas de vendas, atendimento, ensino e promoção.

Além de um piso salarial compatível com o mercado, os novos contratados contam com várias vantagens, incluindo vale transporte, comissões, celular corporativo, bônus por resultado e auxílio educação.

A seguir está uma lista das principais posições para as quais a empresa tem vagas, conforme foi relatado no site Infojobs:

Gerente Comercial — Campinas;

Assessores Comerciais — São Paulo;

Assessores de Vendas — São Paulo e Rio de Janeiro;

Consultores Comerciais — São Paulo, Foz do Iguaçu, Campinas, Guanambi e Guarulhos;

Professores de Inglês — Igarassu, Senador Canedo e São Paulo;

Coordenadores Pedagógicos — Cariacica;

Auxiliares de Secretária Para Início Imediato — São Caetano do Sul;

Professores de Espanhol — São Paulo.

Como se candidatar

Para os interessados em ingressar na equipe CNA Idiomas, devem atentar-se a todas as qualificações exigidas da função que pretender exercer. As inscrições podem ser preenchidas de maneira virtual, acessando a página de inscrições.

