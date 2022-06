Cognizant abre vagas para agente de atendimento

A Cognizant, empresa líder de serviços de tecnologia da informação, abriu vagas para o cargo de agente de atendimento. A empresa visa recrutar profissionais interessados em trabalhar na modalidade home office, mas com disponibilidade em alterar o regime para híbrido ou presencial no futuro.

Para se candidatar, é necessário ter inglês básico ou intermediário e ser pró ativo, dinâmico, saber trabalhar em equipe e ter senso de dono. Além disso, os interessados deverão ter disponibilidade para trabalhar no regime de escala – de segunda à sexta-feira das 09:00 às 18:00.

De acordo com a empresa, os contratados serão responsáveis pelo atendimento aos clientes do Google Ads, via e-mail, telefone e/ou chat, tirando dúvidas sobre as ferramentas do Google Ads e demais ferramentas que os clientes utilizam ao fazer seus anúncios no Ads.

A Cognizant oferece salário compatível com o mercado e uma série de benefícios, como assistência médica, assistência odontológica, auxílio creche, consignado, convênio com empresas parceiras, Participação nos Lucros ou Resultados (PLR), previdência privada, seguro de vida e vale alimentação.

Sobre a empresa

Provedora líder de serviços de tecnologia da informação, consultoria e processos de negócios, a Cognizant é uma consultoria americana com presença em mais de 40 países. No Brasil atua dedicada a ajudar as empresas líderes mundiais a construir negócios mais fortes – ajudando-os a passar de digital para digital, e integra constantemente a lista das Melhores Empresas de Tecnologia para se Trabalhar (GPTW).

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a uma das vagas disponíveis deverão acessar o site do Vagas.com para cadastrar o currículo e obter mais informações sobre o cargo. Clique aqui para conferir!