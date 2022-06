Coinbase Ganhe respostas do quiz (junho de 2022) Ganhe moedas grátis

E se você aprendesse sobre criptomoedas e recebesse criptomoedas grátis? Sim, é possível com o Coinbase Earn. É uma plataforma onde os usuários podem ganhar recompensas por aprender criptomoeda. Por meio de seus vídeos, os usuários podem aprender sobre uma variedade de criptomoedas.

E se você responder corretamente nos questionários, o Coinbase Earn enviará algumas moedas gratuitamente. Então, aqui você encontrará uma lista abrangente de todas as respostas do teste Coinbase Earn.

O que é o CoinBase Earn?

Com o CoinBase Earn, você pode ganhar criptomoedas grátis respondendo a testes curtos em uma variedade de moedas. Você pode pensar nisso como uma maneira fácil de ganhar algum dinheiro extra, independentemente de você ser novo em criptomoedas.

Você verá vídeos curtos e apresentações de slides. E, haverá perguntas sobre cada um que você precisa responder.

A CoinBase recebe ganhos de emissores de ativos. E o fato de ser uma das maiores corretoras de criptomoedas torna mais fácil para os emissores de ativos atrair novos investidores para sua nova oferta de criptomoedas.

Portanto, este é um ganho para todos os envolvidos. A CoinBase ganha de emissores de ativos enquanto você obtém criptomoedas gratuitas. E os emissores de ativos conseguem comercializar seus produtos.

Como se inscrever no CoinBase Earn

Em primeiro lugar, visite CoinBase Earn. Então, inscreva-se em um curso. Você será solicitado a se registrar para uma conta CoinBase se for um novo cliente.

Sua conta será verificada em um dia. A maioria das contas é verificada em poucas horas. Agora, passe pelos questionários um por um depois de se inscrever.

E tente obter o máximo de criptomoedas possível. Cada teste lhe renderá US$ 1 a US$ 3 em criptomoeda.

E, aqui, fornecemos as respostas para as perguntas do vídeo abaixo, para que você não precise assistir a cada vídeo. Dessa forma, você pode realizar tudo em um curto espaço de tempo.

No entanto, às vezes você será colocado em uma lista de espera se as recompensas estiverem esgotadas. E você será notificado se recompensas adicionais estiverem disponíveis.

Aqui estão as respostas do Coinbase Earns Quiz. Atualizaremos este post se recebermos mais perguntas.

Respostas do questionário sobre lúmens estelares (XLM)

Estas são as respostas do questionário Stellar Lumens (XLM):

Um protocolo descentralizado que une a infraestrutura financeira do mundo. Facilitando pagamentos universais de baixo custo. As transações são rápidas, baratas e globais. Para emitir, trocar e transferir tokens de forma rápida e eficiente Ele conta com a cooperação de nós confiáveis ​​para confirmar as transações.

Você pode ganhar $ 10 em XLM respondendo a todas as cinco perguntas.

Respostas do questionário composto (COMP)

As respostas do quiz composto são as seguintes:

Ganhando juros em sua criptomoeda. Forneça um ativo criptográfico como garantia. Portadores de token COMP.

Você ganhará $ 9 em COMP se responder a todas as três perguntas.

Respostas do quiz do gráfico (GRT)

As respostas do teste de gráfico são as seguintes:

Dados de blockchain. Tokens GRT. Curadores. Delegue a um indexador de alta qualidade.

Se você responder a todas as três perguntas corretamente, você receberá $ 4 em The Graph (GRT).

Respostas do quiz da banda (BAND)

As respostas do quiz da banda são as seguintes:

Dados do mundo real. Oráculos. Ganhe recompensas de criptografia.

Você ganha $ 43 se responder a todas as três perguntas.

Respostas do questionário Ampleforth (FORTH)

As respostas do questionário Ampleforth são as seguintes:

Rebase. AMPL e FORTH. Bloco de construção DeFi.

Você ganha $ 3 em FORTH para responder a todas as três perguntas.

SKALE (SKL) Respostas do quiz

As respostas do questionário SKALE são as seguintes:

Qualquer aplicativo Ethereum. Delegue SKL a um validador. Uma internet de blockchains.

Se você responder a todas as três perguntas, você ganhará $ 3 em SKL.

Respostas do quiz do polígono (MATIC)

Abaixo estão as respostas para o questionário MATIC (Polygon):

Ethereum. Validadores. Internet de blockchain no Ethereum.

Você receberá $ 3 em MATIC se responder a todas as três perguntas.

Respostas do questionário BarnBridge (BOND)

Você pode encontrar as respostas para o questionário BarnBridge (BOND) aqui:

Um protocolo de gerenciamento de risco De-Fi. Uma ferramenta de gerenciamento de risco APY. Token de Governança da BarnBridge.

Você ganha $ 3 em BOND se responder a todas as três perguntas.

Respostas do questionário de amplificador (AMP)

A seguir estão as respostas para o teste Amp (AMP):

Ficha de garantia. Garantia de liquidação instantânea. Recompensas de AMP.

Você ganhará US$ 3 em AMP se responder às três perguntas.

Respostas do Quiz de Finanças do Trevo (CLV)

A seguir estão as respostas para o quiz Clover Finance (CLV):

dApps com compatibilidade entre cadeias. Carteira de finanças trevo. DeFi

Rally (RLY) Respostas do Quiz

A seguir estão as respostas para o teste Rally (RLY):

Uma rede descentralizada para o lançamento de tokens sociais. Pagando taxas de transação Ethereum. Comprando Bitcoin.

Respostas do quiz Fetch.ai (FET)

A seguir estão as respostas para o quiz Fetch.ai (FET):

Agentes de software que automatizam tarefas. Para ativar o agente Fetch.ai. Interações automatizadas com setores como viagens e saúde.

Respostas do Questionário Cartesi (CTSI)

A seguir estão as respostas para o quiz Cartesi (CTS):

Para os desenvolvedores usarem software convencional para codificar contratos inteligentes. Rollups otimistas. Delegar ou executar um nó no Cartesi Explorer.

Respostas do Quiz do Bounce Token (LEILÃO)

As respostas ao questionário Bounce Token (AUCTION) são as seguintes:

Um protocolo de leilão descentralizado. Crie ou participe de leilões. Você pode usar o aplicativo Bounce em app.bounce.finance.

Respostas do questionário sobre enzimas (MLN)

As respostas ao questionário Enzyme (MLN) são as seguintes:

Gerencie e automatize seus investimentos em criptomoedas Invista em ações, imóveis e commodities MLN

Respostas do Quiz Orquídea (OXT)

Uma ferramenta de privacidade ponto a ponto O token OXT, uma carteira Web3 e o aplicativo Orchid Suporte para configurações multi-hop entre provedores de largura de banda

Respostas do teste Ox (ZRX)

Para criar um mundo tokenizado, por meio da troca de tokens ponto a ponto sem atrito Uma nova maneira de negociar tokens e criptomoedas com outras pessoas Ele pode ser usado para pagar taxas de retransmissor e participar de atualizações de protocolo no futuro

Respostas do Quiz Numérico

Uma comunidade global de cientistas de dados Para fazer backup de previsões e ganhar recompensas Nada

Respostas do questionário NuCypher

Criptografia de ponta a ponta Nós independentes para executar tarefas Pagando taxas de transação de ethereum

Respostas do questionário sobre looping (LRC)

Um protocolo de dimensionamento Ethereum Requer uma conta bancária tradicional Token de governança do loopring

Respostas do quiz do Maker (MKR)

MKR e DAI Detentores de MKR Uma carteira criptográfica e garantia criptográfica

Respostas do Quiz Orquídea (OXT)

Uma ferramenta de privacidade ponto a ponto O token OXT, uma carteira Web3 e o aplicativo Orchid Suporte para configurações multi-hop entre provedores de largura de banda

Respostas do questionário de renderização (RNDR)

Um mercado de renderização de GPU descentralizado Renderizando arte 3D Monetização de objetos e ambientes 3D

Respostas do questionário Tezos (XTZ)

Verificação formal Um computador decente, uma conexão com a Internet e 1 rolo de chá (8.000 XTZ) O processo formal de governança

O que fazer com sua CoinBase para ganhar recompensas?

Existem várias opções disponíveis para você. Eles podem ser convertidos em outras criptomoedas. Ou, eles também podem ser vendidos.

Existem taxas associadas à negociação na CoinBase. E as taxas variam com base em vários fatores.

Mas não há taxas associadas à conversão de uma criptomoeda para outra. Existem, no entanto, taxas ao trocar criptomoeda por sua moeda local.

Assim, você pode facilmente converter todos os seus ganhos de criptomoeda em Bitcoin, já que ganhará apenas alguns dólares de cada um.

Então você pode vender seu Bitcoin a granel. E as taxas que você pagará em geral serão reduzidas.

Você pagará uma taxa percentual menor se o valor da transação for alto. Portanto, como você está ganhando muitas criptomoedas diferentes, talvez seja melhor convertê-las em uma única criptomoeda.

E depois trocá-los por sua moeda local de uma só vez.

Palavras finais

Basta dar uma dessas respostas do CoinBase Earn Quiz e você também é bom. Você economizará muito tempo, pois não precisará assistir a todos os vídeos. Comente se houver algum novo quiz disponível. Atualizaremos nosso artigo de acordo.

