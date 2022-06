Começa hoje o pagamento do 13º salário do INSS para quem recebe mais de R$1.212

Fim da espera. Começa nesta quarta-feira (1), o pagamento da segunda parcela do 13º salário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para que recebe mais de um salário mínimo. A partir de hoje, no primeiro dia de liberações, poderão receber os cidadãos que possuem o benefício com final 1 e 6.

Antes de mais nada, é importante destacar que os pagamentos do 13º salário do INSS ocorrem desde o mês de abril. Recentemente, a primeira parcela do abono extra foi paga a todos os benefício. Desde a última semana, o Instituto passou a liberar a segunda rodada da antecipação para os mesmos segurados da autarquia.

No entanto, até aqui apenas as pessoas que recebem um salário mínimo em seus benefícios é que conseguiram receber a segunda parte da antecipação.

Nubank: Veja como adquirir o cartão de crédito virtual

Para quem recebe um salário mínimo

Segunda-feira (30 de maio) – segurados com final do benefício 4

Terça-feira (31 de maio) – segurados com final do benefício 5

Quarta-feira (1 de junho) – segurados com final do benefício 6

Quinta-feira (2 de junho) – segurados com final do benefício 7

Sexta-feira (3 de junho) – segurados com final do benefício 8

Nesse sentido, note que já nesta terça-feira (31), os pagamentos da segunda parcela são feitos para os segurados que possuem o benefício de final 5.

Par quem recebe mais de um salário mínimo

Quarta-feira (1 de junho) – segurados com finais do benefício 1 e 6

Quinta-feira (2 de junho) – segurados com finais do benefício 2 e 7

Sexta-feira (3 de junho) – segurados com finais do benefício 3 e 8

Antes de mais nada, é importante lembrar que os pagamentos da primeira e segunda parcela poderão ter valores diferentes para cada cidadão. Dessa forma, o INSS explica que o primeiro repasse corresponde exatamente a 50% do valor das liberações tradicionais. Por outro lado, o segundo conta com os descontos do Imposto de Renda a alguns segurados.

Saque de R$1 mil do FGTS extraordinário será liberado para 3,5 milhões a partir desta quarta

Preciso solicitar o pagamento do 13º salário do INSS?

Não. De acordo com informações do próprio INSS, não é necessário realizar nenhum tipo de solicitação para o recebimento da antecipação do 13º salário para segurados. A autarquia explica que o dinheiro é depositado automaticamente.

O depósito acontece exatamente no mesmo local e no mesmo dia agendado para os pagamentos do próprio segurado. Dessa forma, ele recebe o dinheiro da mesma forma que ele recebia naturalmente. As opções de movimentações também seguem as mesmas.

As informações acima são importantes neste momento, pois acredita-se que quadrilhas usem a antecipação para tentar enganar segurados, sobretudo os mais idosos. Assim, é importante não clicar em links maliciosos sobre o tema.

Como consultar os pagamentos do INSS?

Seja como for, a consulta ao extrato de pagamentos do INSS pode ser feita 100% online, através do site ou aplicativo de celular, confira como fazer. Pelo site: Primeiramente, acesse o site Meu INSS; Entre com seu CPF e senha (caso seja o primeiro acesso será preciso criar uma senha); Clique na opção “Serviços”; A opção fica no menu superior direito – Selecione a opção “Extratos/certidões/declarações”; No próximo menu, clique em “Extrato de pagamento de benefício”; Na tela seguinte, clique no calendário – ajuste o período que deseja retirar o extrato do pagamento do seu benefício; Em conclusão, a relação com os pagamentos recebidos no período será exibida e será possível baixar na opção “Baixar PDF”. CAIXA libera microcrédito de até R$3 mil em junho; veja como sacar Pelo aplicativo de celular Em primeiro lugar, baixe o aplicativo no seu celular Android ou iOS; Entre com seu CPF e senha (caso seja o primeiro acesso será preciso criar uma senha); Toque no menu principal, os três pontos ou barras no alto da tela; Ademais, selecione “Extrato de pagamento de benefício”; Toque no calendário e selecione o período que deseja consultar; A tela exibirá o extrato com os pagamentos recebidos no período escolhido; Por fim, para imprimir ou salvar, clique na opção “Baixar PDF”