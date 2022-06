Comgás recebe inscrições para programa de estágio

A Comgás, distribuidora de gás encanado, está recebendo inscrições para seu programa de estágio 2022, que visa recrutar estudantes do ensino superior de diversas áreas para atuação nas cidades de São Paulo, Campinas e São José dos Campos, capital e interior paulista. A Comgás é uma empresa pioneira no segmento de gás natural e faz parte da Compass, dentro da Cosan, o maior grupo econômico do Brasil.

São elegíveis estudantes do ensino superior matriculados em cursos variados de graduação, com formação prevista entre junho de 2023 e dezembro de 2024. Os contratados serão direcionados para diferentes setores, dentre eles novos negócios, inovação, tecnologia e mercado, finanças, institucional e comunicação entre outros.

É importante, ainda, que os novos talentos estejam dispostos a transformar o mercado de energia, crescer e inovar em parceria com um dos maiores grupos econômicos do país. Com duração de até dois anos, o programa prevê ações de integração, fóruns com estagiários de diferentes áreas para compartilhar conhecimento, ações de autoconhecimento, feedbacks da liderança e workshops e pílulas de conhecimento técnicos e comportamentais que apoiarão o crescimento dos estagiários durante todo o programa.

Os selecionados receberão salário compatível com o mercado e terão a oportunidade de trabalhar no regime híbrido (sendo três dias diretamente nas localidades da empresa e dois remotos), além de horário flexível, plano de saúde e odontológico, vale alimentação e transporte, Gympass, férias remuneradas, entre outros.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo e concorrer a uma das vagas oferecidas pelo Programa de Estágio da Comgás deverão se inscrever diretamente no site https://estagiocomgas.com. O prazo de inscrições ficará aberto até o dia 20 de junho.