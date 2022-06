Como acelerar um vídeo no iPhone e iPad (2022)

Quer aumentar a velocidade do vídeo no seu iPhone? O iPhone oferece a opção de acelerar a câmera lenta e regular. Você pode acelerar o vídeo em câmera lenta no iPhone usando o aplicativo de fotos integrado, enquanto para acelerar vídeos regulares, você precisará do aplicativo iMovie. Acelerar um vídeo no iPhone não é muito difícil, mas você está no lugar certo se precisar de um guia para ajudá-lo.

Como acelerar um vídeo no iPhone e iPad

Neste artigo, discutiremos como você pode acelerar um vídeo no iPhone.

Acelere os vídeos regulares no iPhone

Como discutimos, você precisará do aplicativo iMovie para acelerar vídeos regulares no seu iPhone. Para isso, siga os passos abaixo-

Baixe e instale o iMovie app no ​​seu iPhone na App Store.

Agora, abra o iMovie aplicativo no seu iPhone.

Dirija-se ao Projetos tela e, em seguida, toque em Criar projeto .

A seguir, toque no Filme opção e selecione o vídeo de aceleração desejado.

Depois de selecionar o vídeo, toque em Criar filme opção.

Agora, toque no vídeo que você adicionou e toque no Velocímetro ícone.

Você verá um controle deslizante não. Arraste o controle deslizante para a esquerda para reduzir a velocidade ou arraste o controle deslizante para a direita para aumentar a velocidade. Como temos que acelerar o vídeo, arraste o controle deslizante para a direita.

Feito isso, toque em Feito para salvar as alterações.

Agora, volte para o Projeto página e toque no Exportar opção para exportar o vídeo.

A seguir, selecione a opção de Salvar Vídeo e selecione a qualidade do vídeo para salvar o vídeo.

Acelere os vídeos em câmera lenta no iPhone

Se você deseja acelerar os vídeos em câmera lenta no seu iPhone, poderá fazê-lo com a ajuda do aplicativo de fotos integrado. Para acelerar vídeos em câmera lenta no iPhone, siga as etapas abaixo-

Abra o Fotos aplicativo no seu iPhone.

Aqui, toque no Álbuns opção na barra inferior e selecione Câmera lenta.

Agora, selecione o vídeo em câmera lenta que você deseja acelerar e toque no botão Editar opção no canto superior direito.

Agora você verá dois tipos de linhas verticais – linhas próximas e linhas distantes umas das outras.

Como temos que aumentar a velocidade do vídeo, arraste a barra de colchetes do início das linhas distantes até o ponto onde as linhas terminam.

Depois de terminar a edição, toque no Feito opção.

Isso transformará seu vídeo em câmera lenta em um vídeo de velocidade normal.

Palavras finais

É assim que você pode acelere vídeos regulares e em câmera lenta no seu iPhone. Se você achar difícil aumentar a velocidade dos vídeos ou não souber como fazê-lo, siga as etapas deste artigo e poderá fazê-lo com bastante facilidade.

