Como alterar ou redefinir a senha do Spotify (PC/Celular)

As senhas são necessárias para manter a segurança, seja usando um aplicativo de mídia social ou transmitindo seu podcast favorito em um aplicativo. É bastante normal que um ser humano esqueça suas credenciais. Não há nada de errado com isso.

Se no caso de alguém anonimamente alterar sua senha, há muitas perguntas lá. Nesse caso, você deve primeiro alterar ou redefinir sua senha para recuperar o acesso à conta do Spotify.

Neste artigo, ajudaremos você a alterar e redefinir sua senha do Spotify caso você a tenha esquecido ou alguém invadiu sua conta e a alterou.

O que é Spotify?

O Spotify é um dos maiores provedores de serviços de streaming de música, com milhões de usuários em todo o mundo. Possui um vasto banco de dados com milhões de músicas, podcasts e vídeos de artistas de todo o mundo. Quase não há música por aí que não esteja disponível no Spotify.

Junto com seus concorrentes como Apple Music e YouTube, isso também oferece áudio de alta qualidade, e é por isso que a maioria dos artistas vê o Spotify como sua primeira escolha. Além da música, o Spotify é um excelente app para ouvir podcasts também.

Com sua assinatura premium, você terá acesso a vários podcasts. É mais atraente hoje porque você pode fazer login usando um endereço de e-mail ou Facebook gratuitamente. É fácil de usar e você encontra opções para recomendar músicas com base em seu histórico de audição e por meio de listas de reprodução criadas.

Por que você precisa alterar sua senha do Spotify?

Alterar sua senha com frequência evita vários perigos. Ele pode impedir o acesso limitado obtido por Keystroke Loggers. Além disso, limita as violações a várias contas. Assim, a alteração de senhas pode ser considerada um fator essencial em termos de segurança.

Assim como suas outras contas online estão protegidas contra hackers, o Spotify também vem com um perfil de conta onde você pode conservar sua conta. Você pode redefinir sua senha facilmente usando o aplicativo Spotify em um dispositivo móvel ou desktop. Caso você tenha esquecido sua senha ou suspeite que alguém invadiu sua conta. Você pode alterar sua senha sempre que quiser, usando uma conta gratuita ou com um plano premium.

Aqui, vamos ver como alterar ou redefinir sua senha do Spotify.

Alterar a senha do Spotify no celular/PC 2022

Não é possível alterar sua senha diretamente pelo aplicativo Spotify, pois o aplicativo não possui muitas opções para alterar a senha nas configurações. Para alterar a senha do Spotify para sua conta, você precisa visitar o site do Spotify em um navegador.

Siga as etapas abaixo para alterar sua senha (PC/Celular):

Acesse sua conta em https://www.spotify.com/in-en/. Clique em perfilmostrado no canto superior direito. Selecione seu conta Você vê a opção Alterar sua senha; Clique nisso. Agora preencha o campo Senha atual. Em seguida, clique em Nova senha e digite. Por fim, clique na opção Definir nova senha abaixo.

E é assim que sua senha será modificada para uma nova rapidamente.

Você não poderá alterar diretamente sua senha se tiver criado sua conta do Spotify usando sua conta do Facebook. Para alterar a senha de uma conta Spotify criada e vinculada a partir do Facebook, você precisará primeiro alterar a senha da conta do Facebook. Depois de fazer isso, a senha da conta do Spotify será ajustada automaticamente. Esta é uma excelente implementação do Spotify, pois você não precisa alterar ou atualizar a senha duas vezes. Além disso, se você alterou a senha, não precisa redigitar a senha no aplicativo, pois o Spotify oferece um toque para fazer login nas contas vinculadas do Google e do Facebook.

Use a senha do dispositivo Spotify

Na web, faça login na sua conta do Spotify. Se sua conta do Spotify foi criada via Facebook, você verá uma guia Definir senha do dispositivo na página da conta. Se você selecionar essa opção, poderá criar uma senha exclusiva necessária para usar o Spotify em outros dispositivos. Clique na opção para enviar um e-mail para definir uma senha. Agora é hora de verificar seu e-mail e definir sua senha de acordo com as instruções. É assim que você pode alterar a senha da sua conta do Spotify em dispositivos que não suportam o login do Facebook. O nome de usuário para isso será gerado automaticamente e apresentado nesta página.

Como redefinir sua senha do Spotify (Celular)

Se você esqueceu sua senha do Spotify ao fazer login, pode redefini-la rapidamente a qualquer momento. Você também deve usar o Spotify no navegador para redefinir sua senha com sucesso. Ao realizar a operação de redefinição, você precisará do endereço da sua conta de e-mail. Se você não se lembrar do seu endereço de e-mail associado à sua conta do Spotify, não poderá iniciar o processo de redefinição.

Siga os passos abaixo para redefinir sua senha:

Visite a Site oficial do Spotify no navegador. Você verá uma opção de login; clique nisso. Na próxima tela, localize e toque em Esqueceu sua senha. Ele solicitará seu endereço de e-mail e fornecerá o associado à sua conta do Spotify. Agora, você recebe um link de redefinição em seu e-mail. Abra isso Verifique o e-mail de redefinição do Spotify e siga as instruções para redefinir sua senha. Clique em Ir para Spotify, exibido no e-mail. Agora, digite sua senha atual e a nova senha. Por fim, você precisará redigitar sua nova senha. Clique em Definir nova senha. E você está pronto para ir com uma nova senha.

Da mesma forma, você pode redefinir a senha na área de trabalho usando estas etapas.

Conclusão

A alteração da senha atual será necessária se suas credenciais existentes forem comprometidas. Com a ajuda deste guia, você poderá redefinir ou alterar suas senhas do Spotify. Observe que uma senha antiga é necessária no processo de alteração, enquanto com a redefinição, você receberá um OTP de verificação no e-mail registrado. Bem, por enquanto é isso. Se você ainda tiver algum problema, sinta-se à vontade para comentar.

