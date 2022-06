Conseguir apresentar uma opinião contrária à equipe, com segurança, pode ser uma tarefa árdua. Especialmente quando estamos em um ambiente de trabalho no qual o diálogo não é muito presente.

Porém, não podemos ficar calados quando temos algum pensamento específico sobre algo, concorda? Precisamos, assim, demonstrar o que pensamos, desde que tenhamos base naquilo que falamos.

Sendo assim, como queremos sempre lhe ajudar a se impor melhor no trabalho, fizemos este conteúdo com uma série de dicas e sugestões. Acompanhe e confira!

Como apresentar uma opinião contrária à equipe?

Para apresentar uma opinião contrária à equipe você precisa ter paciência, pensar bem nas palavras que vai usar e cuidar para não se expressar de maneira grosseira ou inadequada. É muito importante que você seja empático e garanta que as outras pessoas entendam a sua verdadeira mensagem.

Portanto, com lápis e papel na mão, venha estudar conosco sobre como expor uma opinião contrária com respeito e consideração:

1. Escute ativamente a opinião alheia – sem julgamento

Antes de querer interromper o seu colega, apenas porque a parte inicial do discurso dele é diferente do seu ponto de vista, pratique a escuta ativa. Preste muita atenção na opinião alheia e busque compreender cada palavra que a pessoa fala. Isso demonstrará que você respeita o outro, e fará com que ele acabe respeitando as suas ideias também.

Outro ponto importante é o cuidado com o julgamento: não fique tentando deduzir o que o outro irá dizer. Deixe-o terminar para só depois disso analisar o discurso.

2. Trabalhe a empatia enquanto formula a sua fala

Quando estiver pensando no que dizer, trabalhe bastante a sua empatia. Imagine como você se sentiria ao receber uma opinião contrária à sua – e comece a formular o seu discurso com base nisso.

É claro que durante uma conversa nós não temos muito tempo para ficar pensando em cada palavra, mas usar o bom sendo e buscar sempre imaginar “se fosse o contrário” pode ser bem útil.

3. Apresente algo embasado e bem argumentado

Apresente a sua opinião de forma embasada e bem argumentada. Isto é, na hora de apresentar uma opinião contrária à equipe, busque por argumentos sólidos, e não achismos. Isso trará credibilidade e poderá convencer as outras pessoas.

4. Não adquira uma postura agressiva ou defensiva

Posturas agressivas e ou defensivas podem manchar a sua imagem profissional. Portanto, nada de usá-las na hora de apresentar uma opinião contrária à equipe! Você precisa demonstrar uma postura tranquila, de quem entende do que está falando e de quem não está ali para “brigar”.

5. Aceite que nem sempre a sua opinião será aceita

Outro ponto importante que você deve ter em mente é que nem sempre a sua opinião será levada em conta pelas outras pessoas. Isso quer dizer que, em algumas circunstâncias, você irá apresentar o seu ponto de vista, mas ele não será aceito.

Saber lidar com esse “não” é importante para garantir o respeito no ambiente de trabalho. Afinal, se você “surtar” porque não aceitaram o que você pensou, você poderá passar uma imagem de autoritário e, até mesmo, ignorante. Cuide. 😉