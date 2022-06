Voltou a estudar e quer aproveitar melhor a segunda graduação EAD? Então não deixe de conferir as dicas que trouxemos para você!

Esperamos que este conteúdo possa ser inspirador e possa, ainda, lhe dar boas ideias para os seus estudos. Veja a seguir e saiba mais.

Como aproveitar melhor a segunda graduação EAD?

Para aproveitar melhor a segunda graduação EAD é necessário estar disposto a se dedicar, claro. Afinal, do céu só cai chuva, não é mesmo? Sem dedicação, disciplina e foco, os estudos podem acabar sendo muito superficiais.

Especialmente se a sua primeira graduação foi presencial, você precisará se adaptar às características do EAD para poder absorver mais conhecimentos. Veja as nossas dicas que partem desse pressuposto:

1. Encontre o seu momento mais adequado para estudar

Quando fazemos uma graduação presencial, precisamos organizar a nossa agenda de acordo com o horário das aulas – que são impostas pela instituição. No caso da graduação a distância você pode se adaptar ao melhor horário para a sua aprendizagem. Assim sendo, o melhor a se fazer é descobrir aquele momento do dia em que você se sente mais produtivo e focado.

Ao descobrir o seu horário ideal, organize-se para fazer com que ele seja sempre utilizado para os estudos. Dessa forma você conseguirá manter um ritmo bastante coordenado. Além disso, as chances de o estudo ficar monótono ou cansativo são menores, tendo em vista que você estará estudando no seu momento mais “ativo” do dia.

2. Divida os conteúdos em passos e metas

Dividir os conteúdos em passos e metas também é importante. Afinal, não dá para criar metas extremamente amplas, apenas, como por exemplo: Terminar a matéria X, mas sim, devemos ser mais específicos. Você pode criar metas de ler determinados capítulos do livro, desta mesma matéria, ao longo da semana, bem como pode colocar como passo fazer as autoatividades apenas no fim de semana.

Assim você cria uma rotina de estudos que pode oferecer um suporte a mais para o seu dia a dia de estudos on-line.

3. Aproxime-se dos seus colegas

Embora o estudo seja on-line, uma das formas de aproveitar melhor a segunda graduação EAD é aproximando-se dos seus colegas. Claro que essa proximidade não precisa ser presencial, mas fazer parte de grupos de estudos e discussões pode lhe ajudar a se sentir mais por dentro do que vem sendo aprendido.

4. Participe de eventos on-line da instituição

Os eventos on-line que a instituição oferece de forma gratuita também pode lhe ajudar a se manter mais próximo do que você vem estudando. Além disso, nos chats desses eventos você pode tirar dúvidas, expandir seus conhecimentos e ser mais visto.

5. Vá além do conteúdo programático

Não pare apenas no passo a passo que você encontrar na trilha de aprendizagem – prefira ir além! Assim você poderá ter contato com outras fontes, teorias e fundamentos importantes sobre o que vem estudando. E isso, no longo prazo, pode fazer diferença na sua carreira.

Bons estudos!