Como baixar vídeos do JW Player facilmente online (2022)

Você deseja baixar vídeos do JW player sem problemas? Se você é um daqueles caras que está procurando um guia detalhado sobre como baixar vídeos do JW player gratuitamente, este é o único artigo que você precisa. Neste artigo, mostraremos muitos métodos de trabalho a partir dos quais você pode baixar qualquer vídeo de streaming online que use o JW player.

A melhor coisa sobre este guia é que você não precisa instalar nenhum novo aplicativo ou downloader para realmente baixar vídeos do JW player. Parece bom. Não é?

Baixe os vídeos do JW Player: Para todos aqueles que não sabem o que é o JW player, deixe-me dizer o que é o JW player e como a maioria dos sites de streaming usa o JW player para fornecer seu conteúdo de vídeo. Se você conhece sobre jogadores de JW você pode pular esta parte e ir diretamente para o nosso guia de download. Nesse guia, mostraremos como você pode baixar vídeos do JW player sem nenhum outro software e de maneira fácil. Sem perder mais tempo, vamos começar com este artigo.

JW Player é um Nova york empresa sediada que ajuda sites a hospedar seu conteúdo de vídeo. Eles ajudam os proprietários de sites a incorporar videoclipes em suas páginas da Web de maneira fácil. Os JW Players tornaram-se muito famosos por serem muito eficientes no uso dos recursos do site e também fornecerem uma interface limpa e fácil para o proprietário do site enviar seu conteúdo.

JW Player assume o controle total de seu conteúdo de vídeo e fornece muitas APIs das quais você pode acessar seu conteúdo de vídeo de diferentes maneiras. Depois de compartilhar seu vídeo em seu console, você só precisa copiar o código HTML em seu site. É por isso que o player JW é usado por muitos dos principais sites de notícias e jornais. Agora você tem alguma compreensão do jogador fJW. Não é?

Agora dirija-se ao elefante na sala, como baixar vídeos do JW player? Esta pergunta estava em sua mente? Vamos discutir exatamente quais são todos os métodos pelos quais podemos baixar vídeos do JW player. Mostrarei 2 métodos diferentes em detalhes, usando você pode baixar vídeos de qualquer site de streaming online. Vejamos o primeiro método.

Método #1 . USANDO O GOOGLE CHROME / MOZILLA FIREFOX

Qual é o navegador que você está usando atualmente? É Chrome ou Firefox? Quase 90% das respostas das pessoas serão desses dois. Deixe-nos saber qual navegador você está usando na seção de comentários abaixo. A melhor parte desses dois navegadores é que eles são extremamente poderosos e também possuem todas as opções avançadas. Portanto, se você estiver usando algum desses navegadores, não precisará instalar nenhum aplicativo para baixar nenhum vídeo online. Siga o guia abaixo para começar a baixar vídeos online.

PASSO 1: Abra o navegador de sua escolha (Chrome ou Firefox).

PASSO 2: Navegue até o seu site de streaming favorito do qual você precisa baixar qualquer vídeo online.

ETAPA 3: Clique no botão de reprodução desse vídeo no player JW nessa página e aguarde até que o vídeo seja carregado completamente.

PASSO 4: Quando o vídeo começar a ser reproduzido, pressione o botão de pausa. Se você estiver no Google Chrome, pressione Ctrl + Shift + I ou clique com o botão direito do mouse na página da web e clique em Inspecionar elemento.

Se você estiver usando o Firefox, clique com o botão direito do mouse na página da web e selecione visualizar informações da web.

PASSO 5: Depois disso, se você estiver no Chrome, navegue até Rede e selecione Meios de comunicação. Caso você esteja usando o Firefox, você pode obter diretamente o meios de comunicação botão.

PASSO 6: Depois de entrar na página de mídia, você pode ver que alguns links estão terminando com .mp4 ou qualquer outra extensão de vídeo.

Agora tudo o que você precisa fazer é copiar o URL do vídeo e abrir o URL em uma nova guia. Depois de abrir esse URL em uma nova guia, ele começará automaticamente a baixar seu vídeo favorito. Olá! É tão simples não é? Então, o que você está esperando? Navegue até seu site de streaming online favorito e baixe seus vídeos favoritos.

Usando este método, você pode baixar todos os seus vídeos favoritos do JW player sem nenhum outro software ou extensão no seu navegador. Mas se você não quiser obter o URL do vídeo todas as vezes ou não tiver problemas em usar outros downloaders para baixar o vídeo on-line, nós o cobrimos em nosso segundo método de download de vídeos do JW player. Vejamos este método.

Método #2. USANDO O GERENCIADOR DE DOWNLOAD DA INTERNET (IDM):

O IDM dispensa apresentações 🙂 É o gerenciador de downloads mais usado em qualquer plataforma. Se você costumava baixar arquivos grandes, com certeza se deparará com esse nome. Não é? Se você ainda não sabe o que é este aplicativo, é um aplicativo simples que permite baixar arquivos grandes e oferece algumas facilidades como pausa, melhor velocidade e confiabilidade.

Você também pode baixar todos os vídeos online que estão sendo transmitidos no navegador. A melhor parte do IDM é sua simplicidade e funcionalidade. Você pode baixar qualquer vídeo apenas tocando em um botão de download se for usar o IDM. Para baixar vídeos online usando IDM, siga estas etapas.

PASSO 1: Baixe o IDM pesquisando a seguinte palavra-chave no google “Baixe a versão mais recente do IDM 2021”

PASSO 2: Abra o arquivo executável e instale o IDM em seu computador. Ao fazer isso, feche todos os seus navegadores.

ETAPA 3: Depois de instalar o IDM com sucesso no seu PC, você receberá um pop-up de download de vídeo em todos os vídeos online que estiver transmitindo.

Qual método você mais gosta? Qual combina com você, deixe-nos saber na seção de comentários.

Conclusão:

Esperamos que depois de ler este artigo você venha a conhecer como baixar vídeos de jogadores JW em 2021 sem usar nenhum outro aplicativo ou usando IDM. Se você achou este artigo útil, compartilhe este artigo com todos os seus amigos e familiares e nos ajude a alcançar mais pessoas.

Esperamos que depois de ler este artigo você venha a conhecer como baixar vídeos de jogadores JW em 2021 sem usar nenhum outro aplicativo ou usando IDM. Se você achou este artigo útil, compartilhe este artigo com todos os seus amigos e familiares e nos ajude a alcançar mais pessoas.