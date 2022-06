Conseguir conciliar trabalho e estudo é um grande desafio para muitas pessoas. E esse desafio fica ainda maior quando o jovem precisa ser “dono de casa”, organizar as finanças do lar e cuidar da própria alimentação. A carga de atividades pode ser relativamente grande, porém, é possível sobreviver quando temos algumas bases em nossas vidas – como um lar, momentos de descanso, etc.

Pensando nesse cenário de “tempo curto”, fizemos este conteúdo com o intuito de ajudar você. Confira!

Como conciliar trabalho e estudo?

Antes de ler as nossas dicas, lembre-se de que não existem milagres. O fato é que a rotina de quem trabalha e estuda é cansativa. Mesmo quando organizamos as demandas diárias, ainda assim nos sentiremos cansados e até irritados em alguns momentos. No entanto, o que podemos fazer é criar um cronograma que respeite os nossos limites e nos ajude a ir desenvolvendo os estudos, pouco a pouco.

Às vezes, os resultados não serão aqueles que queríamos. Porém, devemos sempre focar em nossas prioridades. Tê-las em mente é indispensável para conseguir conciliar trabalho e estudo na medida do possível.

Além disso, precisamos ter a consciência de que essa “conciliação” não será perfeita. Haverá dias carregados, pesados e difíceis. Bem como haverá dias mais simples.

Ter a consciência disso tudo é muito importante! Sendo assim, acompanhe as dicas abaixo considerando essa reflexão inicial. Vamos lá!

1. Analise o panorama geral: quanto tempo vem sendo dedicado em cada atividade diária?

Primeiramente, o ideal é que você analise como está a sua rotina de maneira geral. Você pode pegar lápis e papel e anotar o tempo que você dedica a cada atividade do dia. O melhor é que esse mapeamento seja feito de forma completa e profunda. Sendo assim, considere anotar fatores como:

Tempo de transporte ao trabalho ou à faculdade;

Tempo de alimentação;

Qual o tempo dedicado ao banho;

Tempo usado para descansar e dormir;

Períodos de tempo usados para navegar nas redes sociais;

Momentos para arrumar a casa e organizar as finanças;

Momentos usados na interação familiar.

Pode parecer algo regrado, mas esse tipo de mapeamento pode lhe mostrar quais instantes do dia estão sendo “desperdiçados”.

Óbvio que podemos descansar e ter momentos de relaxamento e descontração, porém, quando esses momentos de distração passam a ser 2, 4 ou 5 horas do dia, pode ser que estejamos desfocados. Cogite renunciar aquelas atividades que só consomem o seu tempo!

Além disso, considere incluir a releitura de resumos nos seus intervalos ao longo do dia. Às vezes, 5 minutos de leitura no almoço pode mudar muita coisa. 😉

2. Faça leituras e anotações durante a semana

Ao longo da semana, leia os materiais e faça anotações pertinentes sobre as suas leituras. Não foque em resolver atividades ou trabalhos – tire esse tempo para ler, absorver informações, etc. Se sobrar tempo, releia o conteúdo ainda na mesma semana, fazendo mais inferências e anotações.

3. Atividades e trabalhos podem ser feitos no fim de semana

Por fim, tente usar os períodos de tempo mais longos (do fim de semana) para fazer atividades e trabalhos. Assim você conseguirá fazer com mais calma, clareza e com menos cansaço.

Esperamos que essas dicas de como conciliar trabalho e estudo tenham sido úteis. Boa sorte!