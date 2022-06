Como configurar limites no PIX

Ao decorrer dos anos, desde a sua criação em 2020, o PIX tem sido usado cada vez mais pelos brasileiros e já é o principal instrumento de transferência de valores e de pagamentos usado no país. Em abril, o número de pagamentos via PIX chegou a 11,5%, no comércio eletrônico, alcançando marca histórica desde a implementação do meio de pagamento instantâneo, em novembro de 2020.

Desde maio deste ano, o sistema já tinha 128,7 milhões de usuários cadastrados, de acordo com o Banco Central do Brasil. Já o número de chaves PIX ativas, até maio, chegou a 454,5 milhões. Isso porque uma mesma pessoa pode ter mais de uma chave ativa.

A utilização do Pix em faturamentos no varejo digital também vem apresentando um período de alta, este representou 4% do faturamento total, no mesmo mês. Este patamar ficou considerado como o maior índice de 2022 e segundo maior da história, ficando somente atrás de dezembro de 2021, que apontou 4,2% – impulsionado pelas compras de Natal e fim de ano.

Detalhes do PIX

No PIX, não há limite mínimo para pagamentos ou transferências. Com este ponto é possível fazer transações a partir de R$ 0,01. Em geral, também não há limite máximo de valores, porém as instituições que ofertam o PIX estabelecem limites máximos de valor para diminuir os riscos de fraude e por prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

De acordo com a pesquisa da C6 Bank/Ipec, mais de 70% dos brasileiros sabem da possibilidade de ajustar os limites máximos de valores transacionados por PIX. Mas quase metade (47%) ainda não configurou novos valores para suas transferências. O orgão ouviu 2 mil pessoas das classes A, B e C com acesso à internet.

“O ideal é que as pessoas ajustem os limites diário e noturno de transações com PIX para o menor valor possível, de acordo com seus gastos diários”, afirmou José Luiz Santana, head de cibersegurança do C6 Bank, em nota.

A pesquisa informa que 36% dos entrevistados já definiram novos valores para suas transferências com PIX, 6% fizeram esse ajuste para apenas um dos bancos que usam e 12% responderam que não se lembram.

Como definir limites para o pagamento do PIX

A definição de novos limites para pagamentos pode ser feita pelo próprio cliente diretamente no aplicativo do banco. De acordo com o Banco Central do Brasil, os pedidos de redução têm efeitos imediatos e os pedidos de aumento só são considerados após um prazo de 24 horas. Veja a seguir como mudar os limites em sua conta PIX:

Faça o login no aplicativo de seu banco;

Clique na opção “Pix”;

Toque em “Meus Limites”. A partir daí, o aplicativo vai mostrar seu limite diário atual.

Para realizar a mudança nos valores, clique nas opções “Gerenciar meus limites”, “Personalizar Limites Pix” ou “Alterar meus limites”, dependendo de qual seja a instituição bancária, para definir um novo valor;

Confirme a operação.

Em alguns bancos, como no caso do Banco do Brasil, o aplicativo vai alertar que, caso você precise aumentar o limite do PIX, uma confirmação deve ser feita no Internet Banking ou caixa eletrônico.