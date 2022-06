Como configurar o correio de voz no iPhone (2022)

O correio de voz pode ser útil quando você está ocupado e não pode atender o telefone. O correio de voz permite que a pessoa grave mensagens quando você não puder atender a chamada e falar com ela. Se você estiver usando um iPhone pela primeira vez e não souber como configurar o correio de voz no iPhone, este artigo o ajudará. Configurar o correio de voz é fácil e você poderá fazer isso seguindo as etapas deste artigo.

Como configurar o correio de voz no iPhone

Neste artigo, discutiremos como você pode configurar o correio de voz no seu iPhone.

Configurar correio de voz no iPhone

Para configurar o correio de voz no seu iPhone, siga as etapas abaixo-

Abra o Aplicativo de telefone no seu iPhone.

No canto inferior direito do aplicativo Telefone, clique em Correio de voz .

A seguir, toque no Configurar agora opção.

Você será solicitado a digitar a senha. Depois de inserir a senha, toque em Feito.

Em seguida, digite novamente a senha e toque em Feito novamente.

Em seguida, você terá que configurar uma saudação personalizada. Toque em Personalizado para criar a saudação personalizada.

A seguir, toque no Registro botão para gravar sua gravação personalizada. Quando terminar de gravar a mensagem, toque em Pare para parar a gravação.

Feito isso, toque em Feito para configurar o correio de voz no seu iPhone.

Ouvir correio de voz

Agora que você configurou o correio de voz no seu iPhone, você vai querer ouvir as mensagens gravadas que você recebe. Para ouvir seu correio de voz, siga as etapas abaixo-

Abra o Telefone aplicativo no seu iPhone.

Aqui, dirija-se ao Correio de voz aba.

Você verá uma lista de correios de voz, selecione o correio de voz que deseja reproduzir.

Agora, toque no Toque botão para reproduzir o correio de voz.

Palavras finais

É assim que você pode configurar o correio de voz no seu iPhone. Se você possui um iPhone, mas não sabe como ativar o correio de voz no iPhone, este artigo o ajudará com isso.

Perguntas frequentes

Como faço para ativar o correio de voz no meu iPhone?

Se você deseja ativar/ativar o correio de voz no seu iPhone, poderá fazê-lo seguindo o guia passo a passo mencionado acima.

Por que não consigo configurar o correio de voz no iPhone?

O correio de voz é um recurso da operadora e não cabe a você configurar o correio de voz. Cabe a você, sua operadora, fornecer o correio de voz visual ou padrão. Se você não conseguir configurar o correio de voz no seu iPhone, pode ser por causa da operadora. Você pode ler este artigo para saber como corrigir um erro de correio de voz que não está funcionando.

Como faço para restaurar meu correio de voz no meu iPhone?

Se você deseja restaurar seu correio de voz no seu iPhone, siga as etapas abaixo para fazê-lo-

Dirija-se ao Definições do seu telefone.

No Definições dirija-se ao Telefone seção e depois para Correio de voz.

Aqui, toque em Mensagens excluídas opção e procure os correios de voz excluídos.

Selecione o correio de voz que deseja recuperar e toque em Recuperar botão para retornar a mensagem.

