Como configurar o Facebook Messenger para crianças (2022)

Em todo o mundo, muitas crianças usam plataformas de mídia social regularmente. No entanto, o Facebook Messenger tem recursos e modos adequados para crianças que são uma grande surpresa. A versão para crianças do Facebook Messenger foi lançada como uma alternativa ao aplicativo regular de compartilhamento e mensagens em 2017.

E o aplicativo que foi criado para iPhone e iPad agora também está disponível para Android. E ao usá-lo, você pode tornar o Messenger mais seguro para seu filho adicionando algumas medidas de segurança. Assim, este artigo tem como objetivo explicar como usar o Messenger Kids e suas funcionalidades.

Messenger Kids é uma plataforma gratuita de mensagens e chamadas. As crianças podem usar o aplicativo para fazer chamadas de áudio e vídeo. Possui vários recursos para crianças e controles dos pais.

E foi projetado para que as crianças possam se comunicar online com segurança em um ambiente controlado. Messenger Kids é um serviço criado pelos pais.

Não há brechas ocultas, compras no aplicativo ou ligações. Também não há anúncios indesejados ou distrações, e a experiência geral é segura e interativa.

O aplicativo é destinado a crianças menores de 13 anos de idade. E os pais podem configurar uma conta para seus filhos. Além disso, os pais podem até conectar a conta às suas contas do Facebook para gerenciá-la.

Como configurar o Messenger Kids

O Messenger Kids pode ser baixado para um dispositivo iOS, dispositivo Android ou tablet Fire pelos pais. Ele pode ser usado para gerenciar sua lista de contatos e alterações no Facebook por meio de seu próprio dispositivo. Como resultado, os pais permanecem no controle total.

Siga esses passos:

1. Instalar o Messenger Kids no smartphone ou tablet do seu filho. Em seguida, abra-o.

2. Clique no Próximo botão.

3. Agora, confirme que você é pai ou responsável tocando em Confirmar.

4. Autorize o dispositivo digitando sua senha do Facebook.

5. Em seguida, digite o nome e sobrenome do seu filho. E clique em Continuar.

6. Agora, digite o aniversário de seu filho. E clique em Continuar.

7. Em seguida, reserve um momento para ler o ‘Coisas que queremos que você saiba‘ Lista. E, clique em Criar uma conta.

8. Agora, escolha outros perfis infantis com os quais seu filho pode conversar. No entanto, esta etapa também pode ser ignorada.

9. Você pode convidar os pais das crianças das quais seu filho pode se tornar amigo. Mas você pode pular esta etapa se preferir.

10. Agora você pode selecionar adultos com quem seu filho pode conversar. Esta etapa também pode ser ignorada.

11. Agora, se desejar, você pode adicionar outro pai ou responsável

12. Você também pode configurar um código que seu filho pode usar para facilmente pedir permissão a amigos para ser um contato. Escolha ativar o código ou não agora.

13. Agora, clique em Permitir acesso para enviar notificações. Você também pode permitir que o aplicativo salve e envie fotos e vídeos. E você também pode permitir que o aplicativo acesse a câmera e o microfone.

14. Por fim, selecione ‘Concordamos em aceitar os termos e condições do Messenger Kids’ relacionados à segurança, gentileza e respeito.

É isso.

Como personalizar o aplicativo Messenger Kids

Se seu filho for responsável o suficiente para concluir as próximas etapas, ele deve fazê-lo. Caso contrário, você pode ajudar.

1. Pressione o botão Tirar uma foto para tirar uma foto do seu filho. Você também pode selecionar uma imagem da galeria.

2. Em seguida, escolha uma cor para decorar seu aplicativo. Em seguida, clique em Continuar.

3. Agora, o aplicativo Messenger Kids pode ser explorado tocando em Avançar.

4. E o aplicativo foi configurado. Os amigos do seu filho agora podem ser adicionados e seu filho pode começar a jogar. Além disso, conheça melhor o aplicativo.

Gerenciar o aplicativo Messenger Kids

O melhor recurso do aplicativo Messenger Kids é que, a partir de suas próprias contas do Facebook, os pais podem gerenciar as contas do Messenger Kids de seus filhos.

Veja como:

1. Faça login no seu conta do Facebook através do seu dispositivo móvel.

2. Abra o menu tocando nas três linhas horizontais.

3. Em seguida, toque no perfil do seu filho.

4. Você pode ver os contatos recentes, grupos, relatórios, contatos bloqueados e imagens de bate-papo do seu filho tocando Atividade.

5. E você pode adicionar e remover contatos tocando em Contatos.

6. Você também pode acessar os controles dos pais tocando em Controles. E você também pode adicionar guardiões adicionais.

Recursos do aplicativo Messenger Kids

Esses recursos do Messenger Kids podem fazer uma diferença significativa na maneira como você interage com seu filho.

Bate-papos em grupo

Um bate-papo em grupo é uma excelente maneira de interagir com várias pessoas ao mesmo tempo.

O Messenger Kids permite que as crianças participem de bate-papos em grupo. Por meio de bate-papos em grupo, as crianças podem se comunicar com vários amigos ao mesmo tempo.

Esse recurso permite que as crianças interajam umas com as outras. Por isso, muitas plataformas educacionais e professores o escolheram para atividades educativas durante os tempos de Covid-19.

Modo dormir

O vício em mídias sociais pode se desenvolver em crianças que passam muito tempo nelas. E, felizmente, você pode limitar a quantidade de tempo que eles passam neste aplicativo com o Modo de suspensão.

Após o tempo especificado, o aplicativo entra no modo de suspensão e não pode mais ser acessado. O modo de suspensão pode ser controlado no Centro de Controle dos Pais do Messenger Kids.

Filtros e jogos

Uma videochamada com filtros também pode ser emocionante e divertida. Além disso, não há material impróprio na videochamada.

Além desses filtros, as crianças podem até jogar jogos como jogo da velha. Você também pode jogar esses jogos sozinho ou com um amigo.

Controle de conta

Com o Messenger Kids, os pais têm total controle sobre seus filhos. E, com esse recurso, eles podem configurar contas para seus filhos e bloquear pessoas como no Messenger normal.

Portanto, se alguém parecer inadequado, também poderá denunciar a conta e excluí-la.

A segurança das crianças é monitorada através do controle dos pais. E, usando esse recurso, o assédio e o bullying podem ser evitados.

Palavras finais

O processo de inscrição no Messenger Kids é simples e você pode concluir em sua própria conta. Esses recursos tornam as interações mais agradáveis ​​do que nunca, graças aos bate-papos em grupo, videochamadas, GIFs e emojis. Além disso, o aplicativo pode ser desativado e o tempo de tela reduzido. Assim, crianças com menos de 13 anos podem permanecer no mundo digital com segurança e sem se preocupar com spam com o Messenger Kids se devidamente controlado. O Facebook atualiza suas políticas de privacidade continuamente. E, as crianças vão gostar mais da experiência, pois é seguro e simples.

