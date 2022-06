Como conservar alimentos preparados: veja dicas infalíveis

Os alimentos, de maneira geral, quando não armazenados da forma correta, podem se deteriorar antes do tempo e gerar sérios problemas para a saúde. No Brasil, a maiorias das Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) tem como principal transmissor, fungos, bactérias e suas toxinas.

Por isso, é de extrema importância que todos saibam como conservar os alimentos preparados de maneira adequada e dentro das recomendações de higiene da OMS, Organização Mundial de Saúde.

Normalmente, a forma mais comum de conservação, é a refrigeração. Em resumo, consiste em manter a comida resfriada em temperaturas abaixo de 5 graus Celsius. Logo, se a ideia for congelar, será preciso ver as indicações do fabricante.

Além disso, ter mais cuidado no processo para que o descongelamento não estrague o alimento. Lembrando, ainda, que o prazo máximo para consumo do que foi refrigerado é de no máximo 5 dias, devendo ser descartado após, mesmo que esteja de boa aparência.

Confira, então, algumas dicas infalíveis de como colocar essas ações em prática agora mesmo!

Não coloque alimentos preparados, ainda quentes na geladeira

Em primeiro lugar, a situação mais ideal para conservar alimentos preparados é esperar esfriar completamente, antes de colocá-lo diretamente na geladeira. Aliás, isso é válido porque, segundo experimentos de especialistas, o choque térmico pode causar rachadura nas verduras.

Com isso, pode tornar as folhas quebradiças, o que pode facilitar a proliferação de bactérias e outros micro-organismos responsáveis por degradar o alimento.

No caso dos itens fritos e assados, o vapor quente pode alterar a dinâmica da refrigeração. Dessa forma, faz com que o ar frio permaneça localizado apenas, no fundo do recipiente. Assim, o que está em contato direto com o material ou aquilo que está mais superiormente acaba por ter um processo de preservação prejudicado.

Separação dos alimentos preparados em porções individuais

Outra dica essencial para manter as refeições protegidas da deterioração é separá-las em pequenas porções para que o descongelamento seja único. Assim, para conservar os alimentos preparadas, utilize vasilhas com tampa que abarque uma quantidade suficiente para 1 prato, sendo preferível separar os tipos de alimentos: carne, arroz, feijão etc.

Aliás, esse passo é importante porque o ato de descongelar descontinuamente a comida pode resultar em uma maior proliferação de patógenos que podem fazer mal à saúde. Consequentemente, gerando infecções do intestino e do estômago. Além disso, o alimento pode perder a textura e, ainda, se tornar muito pobre em nutrientes, tornando o sabor um tanto desagradável.

Faça outras receitas com aquelas já prontas

Alguns itens da cozinha podem estar perto do prazo de validade e mesmo assim não combinar com nenhuma refeição atual, principalmente quando falamos de legumes e verduras. Então, quando esses alimentos já estão cozidos, preservados na geladeirapo e perto do seu prazo final, uma opção interessante para conversar ainda mais esses alimentos preparados é fazer uma sopa.

A propósito, é possível observar quando eles já estão passando do ponto, como cenoura, beterraba, mandioca, chuchu, batata, etc. Nesse caso, você pode refogar os itens misturados em uma panela e, em seguida, acrescentar a massa de sua preferência. Com isso, o consumo tanto pode ser imediato quanto pode ser posterior. Ou seja, você acaba ganhando um tempo maior para manter esses legumes em conserva.

Como conservar alimentos preparados com laticínios

As receitas que levam leite, queijo e iogurte devem ter uma atenção especial, pois possuem um menor período para se iniciar o processo de deterioração. Sendo assim, esse tipo de refeição é um alvo mais fácil para a multiplicação de bactérias e dispõem de um ambiente propício para outros seres, como fungos.

Assim, mesmo na geladeira, é importante manter os potes plásticos bem fechados e tentar consumir a comida o mais rápido possível. Logo, caso você já saiba que esse tempo será mais demorado, o ideal é colocar o prato direto no congelador. Aliás, com o mesmo esquema de armazenamento: em porções individuais que necessitem de um único descongelamento.

Dessa maneira, será possível conservar os alimentos prontos por mais tempo. E assim, não ficar com medo de perder aqueles banquetes deliciosos, como macarrão ao molho branco, lasanhas, carnes com queijo etc. Essas dicas, então, servirão de base para você conseguir aproveitar ao máximo as suas iguarias e manter o sabor original. Portanto, o armazenar corretamente é essencial para quem possui uma rotina de trabalho ou estudo mais difíceis. E, assim, não tem tempo para cozinhar todos os dias, pois acaba sendo necessário investir em conservas de maior quantidade.