Como corrigir a tela branca da morte na inicialização do Windows 11

Se você é usuário do Windows, já deve ter ouvido falar sobre a Tela Azul da Morte. Tela Branca da Morte é semelhante a ele, mas geralmente é causado devido a falhas de hardware. Muitas vezes, o software também pode causar o problema, mas a principal causa é a falha de hardware. Se a tela do seu PC ficar completamente branca na inicialização, provavelmente é a tela branca da morte.

Como corrigir a tela branca na inicialização do Windows 11

Existem várias etapas de solução de problemas que você pode tentar para corrigir a tela do PC ficando completamente branca na inicialização, e aqui as discutiremos.

Forçar a reinicialização do seu sistema

Se o problema for causado devido a certas falhas temporárias, você deve tentar forçar a reinicialização do sistema. Pressione e segure o botão liga / desliga até o PC desligar. Aguarde um ou dois minutos e pressione o botão liga/desliga novamente para ligar o sistema. Isso forçará a reinicialização do sistema e você não deverá mais enfrentar o problema.

Remova periféricos desnecessários

Você também pode enfrentar esse problema devido a periféricos incompatíveis. Se você conectou acessórios e periféricos ao seu PC que não são compatíveis com seu sistema, você pode enfrentar esse problema. Você deve remover periféricos desnecessários do seu PC e verificar se ainda enfrenta o problema ou não. Isso provavelmente deve corrigir o problema que você está enfrentando e, caso contrário, vá para a próxima etapa de solução de problemas deste artigo.

Inicialize no modo de segurança

Inicialize seu PC no modo de segurança. Muitas vezes você pode encontrar o problema devido a aplicativos conflitantes, drivers problemáticos, atualizações defeituosas e vários outros motivos. Portanto, para continuar as etapas de solução de problemas, inicialize seu PC no modo de segurança. Para isso, siga os passos abaixo-

Em primeiro lugar, desligue o seu PC.

Agora, pressione o Botão de energia para ligar o seu dispositivo.

Aguarde o logotipo do Windows aparecer e, em seguida, pressione e segure o botão liga / desliga por alguns segundos para desligar o PC.

Faça isso algumas vezes e seu PC será inicializado para o Reparo Automático tela.

Aqui, selecione Opções avançadas para ir para o ambiente WinRE.

Clique em Solucionar problemas e depois Opções avançadas.

A seguir, clique em Configurações de inicialização. Clique em Reiniciar e, em seguida, ao reiniciar, pressione F5 ou 5 para inicializar seu PC no modo de segurança.

Se você está enfrentando esse problema, tente atualizar o driver gráfico. Para atualizar o driver gráfico, siga as etapas abaixo-

Imprensa Windows + X combinação de teclas e, no menu que se abre, clique no botão Gerenciador de Dispositivos opção.

Expandir o Adaptadores de vídeo guia no Gerenciador de Dispositivos clicando duas vezes nele.

Clique com o botão direito do mouse no driver gráfico da lista e clique em Atualizar Driver.

A seguir, clique em Pesquisar automaticamente por drivers para atualizar o driver.

Uma vez feito, reinicie o seu PC e verifique se o problema é encontrado ou não.

Outra etapa de solução de problemas a seguir é atualizar seu Windows. Se você está enfrentando esse problema, pode ser devido a alguns bugs em seu sistema. Esses bugs podem ser facilmente corrigidos atualizando o Windows. Para atualizar o Windows, siga as etapas abaixo-

Imprensa Windows + eu combinação de teclas para abrir o Definições aplicativo em seu PC.

No Definições aplicativo, vá para o atualização do Windows seção.

Agora no lado direito, clique em Verifique se há atualizações.

Baixe e instale todas as atualizações que seu PC encontrar e reinicie seu PC para aplicar a atualização.

Você também pode enfrentar esse problema devido ao Windows Update instalado recentemente. Se você começou a enfrentar esse problema depois de instalar o Windows Update, tente desinstalar a atualização instalada recentemente. Abaixo estão as etapas para desinstalar o Windows Update-

Abra o Definições aplicativo pressionando o botão Windows + eu combinação de teclas.

Aqui, dirija-se ao atualização do Windows seção da barra lateral esquerda.

Agora no lado direito, clique em Atualizar Histórico.

Na tela seguinte, clique em Desinstalar atualizações. Isso abrirá um Painel de controle janela.

Agora, selecione a atualização instalada recentemente, após a qual você começa a enfrentar o problema.

Clique em Desinstalar e confirme a desinstalação da atualização.

Reinicie o seu PC e verifique se você ainda enfrenta o problema ou não.

Execute a restauração do sistema

Se você ainda enfrentar o problema, tente executar a restauração do sistema. Você precisará ter um ponto de restauração para o momento em que seu PC estava funcionando bem para continuar com as etapas. Para executar uma restauração do sistema, siga as etapas abaixo-

aperte o janelas chave para abrir o Menu Iniciar . Aqui, procure Criar um ponto de restauração e abri-lo.

Você será direcionado para o Proteção do sistema guia no Propriedades do sistema janelas. Aqui, clique no Restauração do sistema botão.

Clique no Próximo botão para continuar em frente.

Selecione o ponto de restauração e clique no botão Próximo botão para continuar em frente.

Agora, siga as instruções na tela para realizar a restauração do sistema.

Palavras finais

É assim que você pode consertar a tela do PC que fica completamente branca na inicialização. Se você está enfrentando esse problema no seu PC com Windows 11, este artigo o ajudará a resolvê-lo. Esperamos que este artigo tenha ajudado você com o problema que você está enfrentando.

