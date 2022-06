Como corrigir a umidade detectada no Samsung Note 20 Ultra (2022)

Receber uma notificação de Detecção de Umidade no seu dispositivo Samsung Galaxy é simplesmente um recurso que o alerta quando seu telefone entra em contato com líquido. Os telefones Samsung de última geração, incluindo smartphones das séries Galaxy S e Galaxy Z, possuem sensores de detecção de umidade e uma classificação IP68 para proteger o telefone contra curtos-circuitos. Se você estiver recebendo a notificação de detecção de umidade no Samsung Note 20 Ultra, pode ser devido à umidade.

Receber esta mensagem de erro nem sempre significa que seu telefone entrou em contato com água. Você pode enfrentar esse problema devido à atmosfera úmida se viver em um ambiente quente e úmido. A razão por trás desse erro pode ser devido à presença de umidade na porta de carregamento, partículas de poeira na porta USB ou uma porta de carregamento danificada devido à corrosão ou negligência de uso.

Correção para o problema detectado de umidade do Galaxy Note 20

Neste artigo, discutiremos como você pode corrigir a umidade detectada no Samsung Note 20 Ultra.

Limpe o Porto

Se você enfrentar o problema, tente limpar a porta USB. Limpar a porta provavelmente limpa a porta de Umidade. Para isso, siga os passos abaixo-

Tente usar um pano macio e seco para limpar o telefone. Você também pode colocar o telefone ao ar livre ou sob o ventilador de teto para evaporar a umidade.

Agora, pegue um palito de dente, enrole-o com papel de seda ou pano de algodão fino e limpe sua porta USB por dentro.

Você pode limpar a porta USB usando a troca de álcool e deixar a porta secar.

Um secador de cabelo também pode evaporar a umidade da porta de carregamento e corrigir esse problema.

Sugerimos que você guarde ou coloque seu telefone em um saco de arroz seco e deixe-o por uma hora. Isso absorverá a umidade do telefone e ajudará a corrigir o problema.

Se você não preferir usar um saco de arroz para absorver a umidade, pode usar gel de sílica, que absorve muito melhor a umidade do que o arroz. Mantenha seu telefone em uma caixa com gel de sílica para absorver a umidade do telefone.

O que fazer se a porta não estiver danificada, mas você receber o erro?

Você pode seguir as etapas abaixo se estiver recebendo o erro mesmo depois de limpar a porta. No entanto, você só deve fazer isso se achar que não há problema com a porta e está recebendo o problema devido a algum bug.

Use um carregador sem fio para carregar o dispositivo. Se você receber esse erro mesmo que não haja umidade ou danos na porta de carregamento, a solução temporária será usar um carregador sem fio para carregar seu dispositivo.

Se você não deseja gastar com um carregador sem fio e ainda não o possui, pode desligar o telefone e carregá-lo.

Você pode desativar a notificação forçando a parada do sistema Android. Para isso, siga os passos abaixo- Abra o Definições no seu telefone e toque em Aplicativos. Agora, clique em três pontos no canto superior direito e toque em Mostrar aplicativos do sistema. Aqui, procure Sistema Android e toque nele. Isso abrirá o Informações do aplicativo seção.



Agora, toque no Armazenar e depois toque em Limpar cache.



Volte para o Informações do aplicativo seção e toque em Forçar Parada .



Ao fazer isso, você não receberá mais a notificação e poderá carregar seu dispositivo.



Observação: Recomendamos que você siga as etapas desta seção somente se achar que não há danos ao seu dispositivo.

O que fazer se o dispositivo estiver danificado?

Se houver algum dano no dispositivo ou na porta, você provavelmente deve visitar o centro de serviço para corrigir o problema. Visite o centro de serviço e eles resolverão o problema para você.

Palavras finais

É assim que você pode corrigir a umidade detectada no Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Você pode receber esta mensagem devido à umidade ou danos à sua porta de carregamento, mas isso pode ser um alarme falso se você mora em um ambiente úmido. Seguindo as etapas acima, você poderá corrigir o problema que está enfrentando.

