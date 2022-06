Como corrigir o Windows Ready preso no Windows 11 (2022)

Preparando o Windows. Não desligue o computador é um erro de instalação que pode ocorrer ao instalar o Windows 11 em seu PC. Bem, o tempo de espera geral para ‘Preparar o Windows’ é de 5 minutos e, se demorar mais do que isso, provavelmente é uma coisa para se preocupar. Seguindo algumas etapas de solução de problemas, você poderá corrigir o problema facilmente. Se você está procurando maneiras de corrigir esse erro, nós o cobrimos.

Corrigir Preparando o Windows. Não desligue o computador Preso

Neste artigo, discutiremos como você pode corrigir a preparação do Windows. Não desligue o computador.

Efetuar Desligamento Difícil

Se você estava esperando a resolução desse erro, provavelmente deveria tentar realizar um desligamento forçado. Mantenha pressionado o botão liga / desliga para desligar o computador e aguarde o desligamento do computador. Em seguida, desconecte o PC do cabo de alimentação (remova a bateria e reinsira-a se você tiver um laptop). Agora ligue o seu PC e o problema provavelmente deve ser corrigido.

Executar reparo de inicialização

Se você ainda enfrentar o problema depois de desligar o PC com força, tente executar o reparo de inicialização. Para isso, siga os passos abaixo-

Segure o Mudança tecla e, em seguida, pressione Poder botão para ligar o seu PC. Continue segurando o Mudança tecla até que seu PC ligue.

Agora na próxima tela, clique em Solucionar problemas opção e clique em Opções avançadas. Feito isso, selecione a opção Reparo de inicialização.

Agora você terá que escolher a conta no Reparo de inicialização tela. Selecione a conta e digite a senha. Feito isso, clique em Continuar.

Agora, espere o processo terminar e reinicie o seu PC.

Isso deve corrigir o problema.

Instalação limpa do Windows

Se o problema ainda não for resolvido e você continuar enfrentando o problema ‘Preparando o Windows. Não desligue o computador, então você deve tentar instalar o Windows no seu PC. Você pode seguir nosso guia para instalação limpa do Windows no seu PC. Depois de limpar o Windows instalado, você poderá obter uma passagem pelo ‘Preparando o Windows. Não desligue o erro do seu computador.

Palavras finais

É assim que você pode corrigir Preparando o Windows. Não desligue o computador. Se você estiver enfrentando esse problema e não conseguir resolvê-lo ao instalar o Windows, siga as etapas deste artigo. Seguindo as etapas acima, você poderá corrigir Preparando o Windows. Não desligue o computador.

