O termo Gourmet vem sendo muito utilizado na última década por muitos empreendedores de plantão. Assim, o seu conceito se refere a um objeto, um alimento ou um espaço mais elaborado, com um status diferenciado e que possui um alto valor agregado. Sabendo disso, selecionamos algumas dicas de como decorar a área gourmet de uma maneira acessível para o bolso e que demanda pouco esforço físico. Confira!

Geralmente, as pessoas costumam pensar que “gourmetizar” um ambiente (seja de casa ou de trabalho) requer obrigatoriamente muito dinheiro e muito trabalho. Porém, nem sempre isso é verdade. Assim, existem muitas formas simples e baratas de decorar uma área e torná-la gourmet. Isso ocorre, principalmente, quando a sua pretensão é criar um espaço não necessariamente chique, mas com uma ornamentação mais peculiar e dotada de originalidade.

Dessa forma, você até pode utilizar aqueles materiais com altos níveis de sofisticação, mas é completamente possível utilizar estruturas e objetos que você já tem e decorá-los com itens artesanais que são comumente mais baratos.

Revestimentos

Primordialmente, um dos pontos mais importante a ser pensado é como ficarão as paredes e o chão do espaço, pois é um dos fatores que influencia naquele primeiro impacto da impressão pessoal. Assim, estes revestimentos devem aparentar ter algum grau de sofisticação, mesmo que o material não seja necessariamente caro.

Uma opção interessante é a cerâmica, já que ela oferece um bom custo-benefício, proporcionando um ar mais chique para o ambiente. Nesse caso, a utilidade pode ser expandida para outras estruturas, como churrasqueiras e bancadas.

Além disso, outra possível alternativa é o cimento queimado, pois também oferece uma decoração mais refinada. Mais do que isso, ele tende a manter uma boa resistência ao longo do tempo. Por fim, os tijolos à vista são uma possibilidade para as paredes, principalmente se forem colocados em um ambiente externo.

Iluminação

Outro ponto essencial para decorar a área gourmet de modo simples e barato é investir em um projeto de iluminação. Esse fator é determinante para que o ambiente tenha uma mudança nos ares e se torne mais diferenciado.

Sendo assim, as luminárias pendentes são uma possibilidade que oferece bastante charme para o espaço. Dessa forma, podem ser utilizadas em bancadas para dar um toque personalizado no local. Os lustres de vidro também são alternativas interessantes, apesar de exigirem um gasto maior. Entretanto, existem muitos produtos com preços baixos e que, ainda assim, irão gerar o mesmo efeito acolhedor.

Cores

Para decorar a área gourmet, muitas pessoas têm preferência por cores mais escuras e fechadas. No entanto, para conseguir construir um ambiente dentro dos termos que estamos abordando, o ideal é investir em cores mais claras e abertas. Assim, essa dica é exclusiva para as estruturas com grandes extensões, como paredes e móveis muito grandes, pois cria um efeito de ampliação do ambiente, tornando-o visualmente mais agradável.

Por outro lado, você pode escolher algumas cores mais fortes também, mas com atenção e sem exageros. Dessa forma, o melhor é usá-las nos apetrechos menores ou nos detalhes do espaço, como as luminárias pendentes, as banquetas da bancada, as molduras dos quadros decorativos e etc.

Além disso, outra alternativa é usar um papel parede personalizado com um teor mais minimalista. Nesse caso, então, os tons pastéis são os preferidos, pois tornam a área mais receptiva.

Móveis

Você deve escolher os móveis com cuidado e de acordo com o que gostaria de fazer nesse ambiente. Normalmente, os estilos preferidos de ambientação tendem a ser: rústico ou moderno.

Sendo assim, para fazer a decoração de forma simples e barata, você pode optar por móveis de madeira seminovos e, logo após, investir em itens de customização. Nesse caso, o tom da madeira pode ser mais escuro mesmo que o móvel seja grande, como uma mesa. Dessa forma, você conseguirá dar um ar mais rústico para a área gourmet.

Por outro lado, você pode utilizar móveis predominantemente feitos de ferro, mas com detalhes de algum outro material que pode ser personalizado. Junto a isso, é possível colocar alguns vasos de mudas isolados, bem como cultivar plantas de grande porte, de modo que você consiga prender o caule na extensão das paredes. A folha de maracujá é uma opção interessante que pode atender a esse critério.

Por fim, para complementar e decorar a área gourmet ainda é possível incluir flores, potes de mantimentos decorativos, ladrilhos hidráulicos e etc. Com certeza vai ficar um espaço muito charmoso e atrativo! Assim, com dicas especiais e muito úteis, você vai ter um lugar lindo e aconchegante para receber todos que ama!