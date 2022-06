Como decorar o quintal? – Notícias Concursos

Sempre que falamos em decoração, nos referimos à decoração da casa e, muitas vezes, não pensamos que o quintal também faz parte disso. Afinal, quando alguém chega em sua casa, geralmente se depara com um quintal bagunçado. Por isso hoje, vamos ensinar como decorar o quintal para, assim, transformar esse ambiente.

O quintal é um lugar que nem sempre nos damos conta do quão bonito ele pode ficar e ser acolhedor, juntamente com a nossa casa. O que menos interessa aqui é o tamanho do seu quintal, mas, sim, em como transformar ele em um ambiente que você goste de ficar.

Como decorar quintal?

Para decorar o quintal você pode pensar nele como um ambiente em que você e a sua família podem estar, principalmente naqueles dias de calor.

Entre as opções que você tem para decorar esse local, tem-se:

Contratar um profissional paisagista e elaborar plantas de como cada espaço pode ficar;

Você mesmo pode organizar o ambiente, junto com sua família. Isso mesmo! Envolver os familiares neste trabalho faz com que todos participem do projeto, da execução e dos benefícios do quintal arrumado.

Se a sua opção é economizar, então vamos dar dicas de como decorar o seu quintal de forma a modificar a sua configuração atual e aproveitar os espaços da melhor forma! Mas, é claro, se o projeto envolve instalações de água, luz ou uma piscina, você precisará contratar um profissional para esses serviços.

As outras decorações você e sua família podem fazer, com as dicas que iremos dar em seguida.

Projete uma área de descanso

Para tanto, você pode usar cadeiras, redes, namoradeiras, camas de balanço. Almofadas e outros acessórios também darão ao ambiente um ar de descanso, tranquilidade e aconchego.

Assim, invista em cadeiras simples para relaxar, poltronas de varanda e almofadas com tecido impermeável, para dar mais durabilidade aos acessórios.

Tenha uma horta e plantas no quintal

Determine um local para fazer a horta, mesmo que seja pequena. Assim, você poderá colher verduras, temperos e legumes diretamente da sua casa. Claro, ela não vai suprir todas as necessidades da família durante o ano todo, mas mexer com a terra alivia as tensões e relaxa os nervos!

Se o seu quintal for pequeno, você pode otimizar os espaços construindo uma horta vertical, aproveitando os muros da divisa do terreno. As hortas verticais estão sendo construídas até em apartamentos, e podem ser feitas de diferentes materiais como: porta-sapatos, garrafas pet, pallets ou vasos diferenciados.

O plantio é opcional, mas a colheita é certa!

As plantas também são uma boa opção. Se o quintal é grande, você pode apostar em plantar árvores frutíferas, que além de coloridas, vão dar frutos, que a sua família vai adorar colher e comer de forma saudável.

Você pode apostar em folhagens de todos os tipos e tamanhos, bem como plantas pequenas ou grandes, para deixar o espaço harmonioso.

Não vai dar muito trabalho e seu quintal ficará muito lindo.

Coloque cachepôs e vasos pendentes

Esta é uma forma de decoração natural e que economiza espaço, principalmente se o quintal for pequeno. Os cachepôs e os vasos pendentes farão com que sua casa tenha um ar “urban jungle”, ou seja, selva urbana.

Assim, além de economizar espaço, irá manter seus animais de estimação, ou até mesmo as crianças, longe das plantas.

Para suspender os cachepôs e os vasos, você pode usar a técnica do macramê. Mas, se os vasos forem de cimento, o ideal é suspendê-los usando cordas.

Projete um quintal gourmet

Você pode criar um ambiente em que possa fazer as refeições, assar um churrasco e receber pessoas.

Assim, você pode usar no chão um deck de madeira ou de plástico, que fica mais fácil de colocar. Se a intenção não é gastar muito, invista em uma churrasqueira portátil, uma mesa com bancos ou cadeiras e o ambiente ficará perfeito!

Com o tempo, você pode construir um fogão a lenha (jipão como chama no sul do país), e uma churrasqueira com tijolos e tudo vai ficar ainda mais incrível.

Pense bem: uma horta, quintal gourmet, espaço para descanso, plantas. Estas opções deixarão o seu quintal muito organizado!

Seu quintal merece uma arrumação e manutenção de forma organizada. Afinal, é um ambiente que você não pode ignorar da sua casa e que fará toda a diferença no seu bem-estar diário!

Temos certeza que com essas dicas maravilhosas e criativas o seu quintal ficará ainda mais lindo! Aposte em boas decorações, materiais de boa qualidade e pense no que combina com o seu estilo!