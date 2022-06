Como desfocar e habilitar efeitos de fundo no Microsoft Teams

A videoconferência se tornou uma coisa durante o bloqueio, e é assim que a maioria das reuniões é realizada hoje em dia. Com a crescente popularidade, essa plataforma de videochamada introduziu vários novos recursos, como efeitos de fundo e desfoque de fundo.

Os efeitos de plano de fundo permitem definir planos de fundo personalizados, como o plano de fundo desfocado, para tornar sua reunião mais profissional, mesmo que você esteja sentado em sua sala. Se você usa o Microsoft Teams e deseja habilitar efeitos de plano de fundo e desfocá-lo, este artigo ajudará com isso. Neste artigo, discutiremos como você pode habilitar efeitos de plano de fundo e desfoque no Microsoft Teams.

Como desfocar o plano de fundo no Microsoft Teams na área de trabalho

Se você estiver usando o Microsoft Teams na área de trabalho e quiser desfocar o plano de fundo, terá a opção de fazê-lo. Você pode desfocar o plano de fundo no Microsoft Teams antes de ingressar na chamada e até mesmo depois de ingressar na chamada.

Alterando o plano de fundo antes da chamada

Para habilitar efeitos de fundo e desfoque no Microsoft Teams antes de ingressar na chamada, siga as etapas abaixo-

● Clique no Três elipses no canto superior direito da janela do Microsoft Teams e clique em Aplique efeitos de fundo.

● Agora, fique atento ao Borrão opção de todos os efeitos de fundo. Você pode ir para o efeito de sua escolha se você não quiser ir para o Borrão efeito.

● Depois de selecionar o efeito, clique em Aplicar para aplicar as alterações.

Alterando o plano de fundo após ingressar na chamada

Se você quiser alterar o plano de fundo durante a chamada, também poderá fazer isso. As etapas para alterar o efeito de fundo durante a chamada são as mesmas acima. Se você deseja habilitar os efeitos de fundo e desfoque no Microsoft Teams durante a chamada, siga as etapas fornecidas acima no método anterior.

Como desfocar o fundo no Microsoft Teams no telefone

Se você usa um telefone (Android ou iPhone) para participar de uma chamada de vídeo no Microsoft Teams e deseja desfocar o plano de fundo, veja como fazer isso.

Altere o plano de fundo antes de participar da chamada

Se você quiser alterar o plano de fundo e torná-lo desfocado antes de ingressar na chamada, poderá fazê-lo seguindo as etapas abaixo-

● Toque no Entrar opção antes de entrar na reunião.

● Depois de fazer isso, toque no Efeitos de fundo opção. Você será direcionado para o Visualizar tela.

● Para desfocar o fundo, selecione o Borrão opção, que irá definir seu plano de fundo para desfocar. Se você quiser configurá-lo para outra coisa, selecione outra opção.

Feito isso, clique em Aplicar para salvar as alterações.

Alterar o plano de fundo depois de ingressar na chamada

É assim que você pode alterar o plano de fundo antes de participar da chamada; no entanto, se você quiser alterar o plano de fundo e torná-lo desfocado enquanto estiver na chamada, poderá fazê-lo seguindo as etapas abaixo-

● Clique no ícone de três reticências na barra inferior durante a chamada.

● No menu que se abre, selecione Efeitos de fundo.

● Em seguida, para que o fundo fique desfocado, selecione o Borrão telha. Se você não quiser desfocá-lo, mas quiser outro plano de fundo, selecione outro bloco.

● Quando terminar, toque no Feito opção para salvar as alterações.

Palavras finais

É assim que você pode habilitar efeitos de fundo e desfoque no Microsoft Teams. Se você quiser alterar o plano de fundo do Microsoft Teams em seu telefone ou PC, poderá fazê-lo seguindo as etapas deste artigo.

