Como desinstalar o Avast Antivirus no Windows, Mac, Android

O Avast Antivirus é um software de segurança na Internet que fornece serviços como segurança do navegador, software antivírus, firewall, antiphishing, antispyware, etc. É compatível com todos os principais sistemas operacionais que incluem Windows, macOS, Android e iOS.

Pode haver vários motivos pelos quais você pode sentir a necessidade de desinstalar o Avast do seu dispositivo. Mas, o modo especial de autodefesa do Avast, projetado para impedir que software malicioso o desinstale do seu dispositivo, pode impedi-lo de desinstalá-lo!

Assim, aqui estamos com alguns dos melhores métodos que você pode usar para desinstalar o Avast do seu dispositivo.

LEIA TAMBÉM: O Avast ainda é seguro e bom de usar? Revisão honesta do antivírus

Antes de começar a executar qualquer método, desative o Modo de Autodefesa do Avast. As etapas envolvidas para desativá-lo estão listadas abaixo.

Como desativar o modo de autodefesa do Avast?

Passo 1- Inicie o Avast no seu dispositivo e clique no botão ‘Cardápio‘, que você encontrará no canto superior direito de sua interface.

Passo 2- Uma caixa suspensa aparecerá na tela. Clique em ‘Definições‘ da lista de opções.

Etapa 3- A janela Configurações do Avast será exibida na tela. Clique em ‘Em geral‘ e depois clique em ‘Solução de problemas‘ do cardápio.

Passo 4- Procure por ‘Ativar autodefesa‘ da lista e desmarque sua caixa de seleção para desativá-la.

Agora que você desativou com sucesso o Modo de Autodefesa, vejamos os métodos para desinstalar o Avast.

Método 1: Usando o Painel de Controle.

Passo 1- Inicie o Painel de Controle no seu PC e clique no botão ‘Programas e características‘ opção.

Passo 2- Na lista de aplicativos, procure por ‘Avast‘ e destaque-o.

Etapa 3- Agora, clique no botão ‘Desinstalar‘ para iniciar o processo de desinstalação do Avast do seu dispositivo.

Passo 4- A janela de configuração do Avast será iniciada no seu dispositivo. Ele consiste em opções para atualizar, reparar, modificar e desinstalar o Avast do seu dispositivo. Clique no ‘Desinstalar‘ opção.

Passo 5- Siga as opções na tela para desinstalar completamente o Avast do seu dispositivo. Reinicie o dispositivo no final do processo para finalizá-lo.

Ao reiniciar, você notará que o Avast foi desinstalado com sucesso do seu dispositivo.

LEIA TAMBÉM: Tesla Autopilot e como funciona o Tesla Autopilot

Método 2: Usando o utilitário de desinstalação do Avast.

Se você estiver enfrentando um erro no método acima, poderá usar o utilitário de desinstalação do Avast para desinstalar o Avast. As etapas envolvidas neste método estão listadas abaixo.

Passo 1- Baixe o Utilitário de desinstalação do Avast. Você pode usar o link abaixo para baixá-lo diretamente no seu dispositivo.

https://files.avast.com/iavs9x/avastclear.exe

Passo 2- Vá para o local onde o utilitário foi baixado e execute-o como administrador.

Etapa 3- Permita que o utilitário faça alterações no seu dispositivo e reinicie-o no modo de segurança.

Passo 4- Agora, selecione o local onde os arquivos do antivírus Avast estão armazenados em seu dispositivo e, em seguida, clique em ok ‘Desinstalar‘ opção.

Passo 5- O processo de desinstalação será iniciado e, uma vez bem-sucedido, solicitará sua permissão para reiniciar o dispositivo para concluir o processo.

Uma vez reiniciado, você notará que o Avast foi completamente removido do seu sistema.

Método 3: Usando o desinstalador IObit.

Este é outro utilitário útil que você pode usar para desinstalar o Avast. As etapas a serem executadas são as seguintes.

Passo 1- Baixe e instale o IObit Uninstaller no seu dispositivo a partir do site oficial.

Passo 2- Uma vez instalado, inicie-o e selecione o antivírus Avast na lista de aplicativos. Em seguida, clique no botão ‘Desinstalar‘ opção para iniciar o processo de desinstalação.

Etapa 3- O desinstalador perguntará se você deseja desinstalar permanentemente o Avast ou reinstalá-lo. Verifica a ‘Desinstalando‘ e continue a reiniciar o seu dispositivo.

Observação: Assim como o utilitário Avast e o IObit Uninstaller, existem vários outros desinstaladores que você pode usar para desinstalar o Avast. As etapas envolvidas são fáceis e permanecem as mesmas para a maioria dos desinstaladores.

LEIA TAMBÉM: O Driver Easy é seguro? Prós, contras e velocidade de download

Conclusão:

Estes são alguns dos melhores e mais fáceis métodos que você pode usar para desinstalar o Avast do seu dispositivo. No entanto, você deve ter um software antivírus em seu dispositivo para protegê-lo de qualquer ameaça ou vírus que possa causar danos ao seu dispositivo e aos dados armazenados nele.

Se você conhece algum método melhor para desinstalar o Avast, informe-nos na seção de comentários abaixo.